Canosa: Il Cinema Strippoli riapre per la residenza artistica "In-Ruins"

Chiusura in grande stile per la presentazione ufficiale del programma intitolatosvoltasi l'scorso, nella seconda giornata calendarizzata nell'ambito della residenza artisticaambientata nei siti archeologici diUna proiezione di un corto, una mostra di tanti piccoli "tepalcates" e un convivio di prodotti tipici e cultura gastronomica canosina dala residenza artisticanarrato della "soglia in cui il tempo si schiaccia e l'eternità si contrae in un istante: l'attimo in cui si discende e si risale, in un continuo addivenire di colline, persone e rovine." In questa urbanità dissonante, incastrata tra cave e cantieri, hanno operato per un mese gli artisti in residenza attraverso una nuova interpretazione della storia, dell'archeologia e dell'identità cittadina, intesa non solo come scenario naturale, ma come luoghi di memoria, trasformazione e incontro fra generazioni, stili e discipline.Per una sera ha riaperto le porte ilin ristrutturazione, dove è stato proposto il cortometraggio dal titoloa firma digiovane artista delle Marche che dall'osservazione del quotidiano, esperito in forma diretta e mediato attraverso il consumo di immagini digitali ha portato a termine 2 opere rappresentative di Canosa di Puglia.piccolo frutto della famiglia delle Rosacee, molto buono e gustoso, dal passato illustre, citato danei Poemi Italici, è ancora coltivato nel parco archeologico di San Leucio.e melette gialle, in dialetto canosino" hanno ispirato l'artista diintitolando il cortometraggioinserendo un piccolo frutto anche in una scultura in tufo realizzata dal mastro canosinoLe opere sono state presentate nel corso dell'incontro alla presenza delle autorità, tra le quali: l'assessore alla cultura e archeologia,; la consigliera comunaleil vice presidente della Fondazione Archeologica Canosina,uno dei titolari del cinemainsieme ai curatori diche hanno ricevuto il meritato plauso degli intervenuti e del pubblico, accorso da più parti della Puglia e della vicina Basilicata.Al termine l'attenzione si è spostata negli Ipogei Lagrasta per l'esposizionedell'artista messicanoche ha percepito la residenza composta da tanti piccoli "tepalcates", lavorando materiali rinvenuti a Canosa di Puglia che sono legati alla cultura ancestrale del territorio, come tronchi di ulivo e piume di volatili che "per me sono un ricordo dell'onnipresente, ciò che ci circonda ma non è visibile".ha realizzato sculture animistiche mescolando i materiali peculiari con specchi di ossidiana(simbolo delche fanno "intravedere" il futuro e il destino dell'umanità.passerà agli annali dellae da ora in poi anche deglidier la prima volta in Puglia a Canosa dove hanno concluso il loro progetto itinerante di residenze artistiche dedicato a esplorare l'incontro tra arte contemporanea e archeologia con opere di notevole valore e interesse storico-culturale, in un ensemble di emozioni e suggestioni che resteranno indelebili nel tempo.Riproduzione@riservata