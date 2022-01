Canosa: il 56% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale

, con il 46,3%, 17,4 punti sopra la media nazionale che invece è del 29,6% . Il 13% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.La terza dose/richiamo per l'intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 61% (+4,5% della media nazionale).Sale in tutti i comuni dellala percentuale di cittadini che hannocon la terza dose: ad Andria la percentuale è del 48 per cento, a Barletta del 51 per cento, a Biscglie del 55 per cento,a Margherita del 54 per cento, a Minervino del 49 per cento, a San Ferdinando del 51 per cento, a Spinazzola del 53 per cento, a Trani del 55 per cento e a Trinitapoli del 54 per cento.