Canosa: I nidi comunali sono un servizio fondamentale per la comunità

La dichiarazione dell’Assessore alle Politiche Sociali e Welfare, Maria Angela Petroni a margine dell'anno educativo 2024/2025

Canosa - mercoledì 13 agosto 2025 20.32
Con la consegna dei lavori svolti durante l'anno ai piccoli e ai loro genitori, presenti anche tanti nonni, si è concluso nei giorni scorsi l'anno educativo 2024/2025 dei nidi d'infanzia comunali "Platani e Betulle" a Canosa di Puglia . Tanta l'emozione sui visi di tutti, amplificata quando sono stati consegnati i diplomi ai piccoli. "Il servizio è proseguito fino alla fine di luglio, soprattutto per supportare i genitori nella conciliazione dei tempi famiglia-lavoro". Ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare Maria Angela Petroni, invitata come sempre in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, che ha condiviso con i bambini, le famiglie e lo staff educativo un momento di festa e di saluto. "È stata una bellissima giornata, un piacevole momento trascorso insieme ai nostri bambini e alle loro famiglie" – Ha aggiunto l'Assessore Petroni. "I nidi comunali sono un servizio fondamentale per la nostra comunità, con l'Amministrazione sempre attenta al benessere formativo dei bambini e alle esigenze delle loro famiglie. Per i bambini sono anni di vita importanti, in cui ci si impara a conoscersi, a guardare i visi e i loro occhietti in cerca di consensi. Sono stati parte del cuore delle educatrici, li hanno visti cambiare, trasformare e diventare un po' più grandi. Un ringraziamento va a tutto il personale del nido, in particolare alle educatrici per la grande professionalità e il grande amore mostrati nello svolgimento del proprio lavoro. La vostra dedizione è un dono silenzioso straordinario. Alle famiglie, grazie per la fiducia e la collaborazione. Sappiamo quanto sia importante il vostro ruolo nel percorso educativo dei figli e continueremo a camminare insieme per costruire una comunità sempre più vicina alle sue esigenze, attenta, unita, che mette al centro i più piccoli. Auguro a tutti una pausa estiva serena e rigenerante, ricca di esperienze belle e significative. E, soprattutto, vi auguro di custodire nel cuore la bellezza di ciò che avete vissuto. Per alcuni è tempo di volare verso la scuola dell'infanzia perché a settembre inizierà una nuova esperienza. Guardate avanti con fiducia, speranza e voglia di fare. Ogni tanto voltatevi pure indietro, salutate il passato, ma poi proseguite per il vostro futuro. È difficile per noi adesso lasciarvi andare, un altro viaggio vi aspetta. Per questo non ci resta che abbracciarvi forte e salutarvi con tanto amore. Buone vacanze a tutti – ha concluso l'Assessore Maria Angela Petroni -: che sia un tempo di gioco, di scoperta e di riposo, in attesa di ripartire con entusiasmo e nuove energie."
