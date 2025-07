Canosa: Gestione del Servizio “Taxi Sociale”

>. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio indicato. Ecco il link dove poter scaricare il modulo: urly.it/31bmt8

E' stato reso noto che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 03/07/2025 iIcon il presente "Avviso pubblico" intende individuare Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale per la gestione del Servizio "Taxi Sociale". Quanto previsto nell'Avviso Pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell'art. 12 della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e smi. Lo stanziamento del Comune di Canosa di Puglia per il Servizio "TAXI SOCIALE", che avrà la durata presunta di un anno, è pari ad € 3.000,00. Il servizio sarà garantito fino ad esaurimento dello stanziamento previsto. La gestione potrà essere convenzionata separatamente con uno o più Enti.Sono ammessi a partecipare gli Enti del Terzo Settore quali Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS).a) inesistenza delle situazioni generatrici degli effetti interdittivi previsti dalla legislazione antimafia;b) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n°165/2001 o in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;c) essere in regola con il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge, essere in regola con il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge e non avere contenziosi in corso con il Comune di Canosa di Puglia;d) esperienza nella gestione di servizi analoghi a quello di cui all'oggetto;e) mezzo di trasporto idoneo proprio e attrezzato per il trasporto di diversamente abili (anche non deambulanti); autodichiarazione dalla quale si evince che saranno a carico dell'operatore le spese di collaudo, carburante, assicurazione, eventuali spese per personale incaricato ed ogni altro costo che non sia espressamente assunto a carico del Comune di Canosa di Puglia.Ilprevede il trasporto urbano ed extra urbano rivolto a fasce deboli di popolazione e ad alcune categorie di cittadini, in particolare minori, disabili, anziani e in generale persone che si trovano in situazione di difficoltà, economica e socio sanitaria, per il raggiungimento di strutture sociali, educative, didattiche, sanitarie, e altri uffici di pubblica utilità, ecc. Il Servizio sarà destinato a soggetti che risiedono nel Comune Canosa di Puglia:- Minori e/o adulti che hanno familiari di riferimento con situazioni altamente multiproblematiche;- Anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti o persone equiparate, ai sensi delle vigenti disposizioni;- Persone adulte in possesso di invalidità civile, o affette da momentanea e certificata patologia invalidante, impossibilitate ad utilizzare altri mezzi;- Pazienti oncologici, disabili certificati, ai sensi delle vigenti normative.Tale intervento viene promosso dall'Amministrazione Comunale per favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari, promuovere l'autonomia delle persone a rischio di emarginazione, supportandole nelle funzioni che non sono sempre in grado di espletare, facilitandone l'inserimento nel proprio contesto sociale.Il" non prevede percorsi determinati, gli stessi vengono definiti sulla base della effettiva domanda di trasporto e autorizzati dal Servizio Sociale Professionale del Comune, previa verifica dei requisiti di accesso. Per il Servizio "TAXI SOCIALE" extra-urbano la fascia chilometrica viene calcolata utilizzando lo strumento Google Maps, con riferimento al percorso più veloce, dal punto di prelevamento concordato con il richiedente al punto di destinazione.Il servizio potrà essere erogato a seguito di presentazione di apposita istanza, da parte del cittadino, direttamente ai Gestori almeno 10 giorni prima della prestazione. I Gestori, entro 5 giorni lavorativi precedenti la prestazione inoltreranno l'istanza al Servizio Sociale del Comune che provvederà all'istruttoria, al fine di verificare i requisiti di accesso e autorizzare il trasporto. Nel caso di richieste incompatibili fra loro per coincidenza di giorno e orario, sarà data priorità all'ordine di arrivo della domanda pressoSono consentiti trasporti, individuali o collettivi, nel territorio urbano ed extraurbano, per i seguenti motivi:- visite mediche, specialistiche o esami clinici;- servizi assistenziali, riabilitativi ecc.;- accompagnamento per servizi o prestazioni di prima necessità e disbrigo di pratiche burocratiche, di rilevanzasocio-sanitaria;- necessità di rilevanza sociale.Il Servizio Sociale Professionale si riserva la facoltà di attivare direttamente il Servizio "TAXI SOCIALE" in favore di persone in situazioni di emergenza o grave pregiudizio. In caso di minori e persone non autosufficienti è necessaria la presenza di un accompagnatore, che può usufruire del servizio gratuitamente e che si assume ogni responsabilità relativamente alla persona non autosufficiente, manlevando l'Ente e il Gestore del servizio, previa acquisizione di apposita liberatoria. Sono in ogni caso escluse dal servizio le persone che necessitano di particolare assistenza sanitaria e gravi cure sanitarie (affetti da malattie contagiose, con apparecchi elettro-medicali o infusivi non gestiti dalla persona stessa).L'uso del Servizio "TAXI SOCIALE" ha di norma un carattere non continuativo, salvo particolari situazioni attestate dal Servizio Sociale Professionale. Il servizio in parola è incompatibile con altri servizi di trasporto già garantiti da altri enti (ad esempio ASL, Provincia ecc…) per specifiche prestazioni.Il candidato Gestore, con la propria manifestazione di interesse, si impegna ad espletare il servizio con precisione, puntualità, sicurezza e riservatezza degli utenti, garantendo il prelievo dal luogo concordato con il richiedente, l'accompagnamento a destinazione e il rientro, ove richiesto, con la precisazione che:- non è previsto il supporto degli operatori durante l'effettuazione di visite mediche, esami clinici, cure, ecc…;- relativamente ai tempi di attesa sarà cura dell'operatore valutare la permanenza in loco o il rientro in sede senza costi aggiuntivi a carico del richiedente.L'operatore individuato dovrà garantire la disponibilità del servizio su fasce di reperibilità dal lunedì al venerdì, dalle 07:45 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:30, salvo ulteriori disponibilità degli operatori e/o particolari esigenze da valutare con il Servizio Sociale Professionale;I Gestori individuati stipuleranno apposita Convenzione con il Comune di Canosa di Puglia secondo i criteri stabiliti con deliberazione di G.C. n.133/2025 come di seguito indicato:SERVIZIO URBANO:- ISEE SUPERIORE AD € 4.500,00. Il costo del servizio, a carico dell'utente, prevede la corresponsione della sola quota fissa pari a € 10,00, comprensiva del percorso di andata e di ritorno con una sola sosta, da erogare direttamente al Gestore;- ISEE INFERIORE AD € 4.500,00. Il costo del servizio, quantificato in € 10,00 e comprensivo del percorso di andata e di ritorno con una sola sosta, è a completo carico del Comune.SERVIZIO EXTRA-URBANO :- ISEE SUPERIORE AD € 4.500,00. Il costo del servizio, a carico dell'utente, prevede la corresponsione di una quota fissa di accesso pari a € 5,00 oltre ad una quota variabile, in relazione alla fascia chilometrica, come da apposita tabella ACI, da erogare direttamente al Gestore;- ISEE INFERIORE AD € 4.500,00. Il costo del servizio comprensivo della quota fissa di accesso pari a €5,00 e di quella variabile con rimborso chilometrico, come da tabella ACI, per un massimo di 120 km (inclusivi del viaggio di andata e ritorno), salvo comprovate situazioni di estrema emergenza autorizzate preventivamente dal Servizio Sociale Professionale, è a completo carico del Comune.I Gestori sottoscrittori di apposita convenzione, ogni 10 trasporti effettuati non a carico del Comune, dovranno, altresì, garantire n.1 trasporto gratuito (andata e ritorno) da mettere a disposizione del Servizio Sociale Professionale. Nel caso di più persone che beneficiano del medesimo trasporto, ciascuno si farà carico della propria quota individuale, mentre l'Ente comunale rimborserà soltanto il costo di una singola prestazione, riferita al beneficiario del servizio con valore ISEE inferiore o pari ad € 4.500,00.Per il Servizio "TAXI SOCIALE" urbano ed extra- urbano l'utente dovrà corrispondere la quota a proprio carico almeno 24 ore prima della prestazione al Gestore del servizio. Le istanze prive di ISEE non saranno prese in considerazione.Per coloro i quali hanno un ISEE superiore ad € 4.500,00 ed hanno inoltrato richiesta del servizio, in caso di assenza ingiustificata o mancanza di un congruo preavviso (di almeno 24 ore) il Gestore del servizio, valuterà a propria insindacabile discrezione l'erogazione di un eventuale rimborso totale o parziale, nonché la riprogrammazione della prestazione.Per coloro i quali hanno un ISEE inferiore ad € 4.500,00 ed hanno inoltrato richiesta del servizio, in caso di assenza ingiustificata o mancanza di un congruo preavviso (di almeno 24 ore) è prevista la penale di € 5,00 da corrispondere direttamente al Gestore del servizio; resta inteso che il Comune di Canosa di Puglia non corrisponderà a quest'ultimo alcuna somma. In caso di mancato pagamento della penale il richiedente non potrà più accedere al servizio.La Convenzione per l'affidamento del Servizio "TAXI SOCIALE" avrà la durata di n. 12 mesi, con possibilità di proroga in considerazione della effettiva utilità riscontrata del servizio. Resta inteso che Il servizio sarà garantito fino ad esaurimento dello stanziamento previsto.I soggetti interessati e in possesso dei requisiti summenzionati dovranno far pervenire la propria "Manifestazione d'Interesse" entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 5 agosto 2025 a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.canosa.bt.it e nell'oggetto dovrà riportare la dicitura <