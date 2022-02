Canosa: Forza Italia presenta la formazione

In seguito ad approfondito confronto politico – programmatico, in qualità di Commissario cittadino del partito dicomunico allala formazione del coordinamento con gli incarichi dei relativi componenti:Vice Commissario – Responsabile Enti Locali- Responsabile organizzativo movimento femminileResponsabile Attività Produttive (P.M.I.)- Responsabile attività produttive – agricoltura- Responsabile marketing territorialeResponsabile organizzativo- Responsabile politiche giovaniliResponsabile politiche sociali e del lavoroResponsabile comunicazione e propagandaResponsabile settore commercioA tutti i componenti del coordinamento porgo i miei migliori auguri di buon lavoro certo che, con il loro contributo riusciremo, insieme, ad incidere in maniera significativa alla stesura di un programma politico – amministrativo che tenga anche conto delle emergenze e delle problematiche che affliggono la città. La comunità ha urgente bisogno di un rilancio economico, sociale e culturale che è l'obiettivo che, attraverso il contributo di tutti, siamo certi si riuscirà a perseguire. Coinvolgeremo maggiormente la cittadinanza, il mondo delle professioni, dell'agricoltura, delle imprese, del settore turistico - ricettivo e della ristorazione, nonché le categorie svantaggiate, chiedendo un contributo di idee e di partecipazione al fine di porre le basi per pervenire alla concreta risoluzione delle diverse criticità. Prossimamente si terrà una conferenza stampa alla presenza di parlamentari coinvolti attivamente nel percorso di crescita del territorio.