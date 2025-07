Canosa: Festa patronale senza botti e spettacoli pirotecnici

Con una nota del 19 maggio scorso, la locale sezione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha inteso sensibilizzare il Sindaco Vito Malcangio e l'Amministrazione Comunale sulle condizioni di shock nervoso a cui sono sottoposti gli animali del territorio, domestici e non, in ogni occasione in cui si tengono spettacoli pirotecnici. I, che tradizionalmente si tenevano a Canosa di Puglia solo in occasione della Festa Patronale e in qualche altra sporadica occasione, negli ultimi anni hanno visto una notevole diffusione e molteplici sono oggi le circostanze in cui vengono esplosi i cosiddetti "Botti": Natale, Capodanno, feste private e matrimoni, processioni, festività religiose, e, ultimamente, eventi sportivi di particolare portata nazionale e locale. Negli animali questo stress sonoro provoca disorientamento e reazioni incontrollate facendo venir meno la loro naturale prudenza: son ben noti gli episodi di attraversamento improvviso della sede stradale che hanno provocato incidenti con danni a mezzi e, nei casi più gravi, anche a persone. Senza dimenticare che, in ogni circostanza, si registrano incidenti causati dall'incauto maneggio dei materiali esplodenti. Dal sito della Polizia di Stato si rileva che i dati relativi agli incidenti registrano un notevole aumento significativo, soprattutto di quelli con gravi conseguenze, con una prognosi superiore ai 40 giorni, con riferimento al "bollettino" relativo al Capodanno 2025. Se nel 2024 le persone colpite sono state 274, di cui 49 ricoverate, da inizio anno sono state 309, di cui 69 ricoverate. Tra i feriti aumenta anche il numero dei minori coinvolti, salito da 64 a 90.E' il caso di ricordare che l'incontrollata attività pirotecnica ha impatto anche sull'ambiente, a causa dei rifiuti residuali abbandonati nelle strade e anche dei fumi tossici che si sprigionano dalla combustione delle sostanze, che, data la stagione, penetrano nelle abitazioni da porte e finestre aperte. Infine, ulteriore considerazione di natura etica e morale è rappresentata dall'opportunità della vicinanza alle popolazioni che stanno vivendo tempi di guerra. E' doveroso ricordare a tutti il dolore e la paura che si vivono in quelle terre, non così lontane da noi, nelle quali non si sentono gli scoppi dei fuochi artificiali ma le esplosioni delle bombe.Tutto ciò, ha indotto l'Amministrazione Comunale, in vista dell'imminente Festa Patronale, a interloquire anche con il Comitato Feste Patronali che, consapevolmente ed opportunamente, ha condiviso le preoccupazioni evidenziate dalla Sezione della LNDC di Canosa, considerato il diffondersi dell'incontrollato fenomeno dell'esplosione di "botti", e convenendo sull'opportunità di dare alla città un segnale di necessaria responsabilizzazione da parte di tutti.E' per questo che, in maniera congiunta, Amministrazione Comunale e il Comitato Feste Patronali, in occasione della Festa Patronale, fanno appello alla cittadinanza affinchè si eviti l'uso di materiale pirotecnico esplodente, comunicando fin da ora il loro impegno ad eliminare i "botti" dallo spettacolo pirotecnico e, se sarà possibile, a limitare lo stesso all'uso dei soli fuochi coreografici, invitando tutti a recepire e condividere questo impegno al rispetto degli animali, dell'ambiente e delle persone.