Canosa : Ennesimo incidente sulla Strada Provinciale 2, all'ingresso della città

Intervento complesso nella mattinata odierna, attorno alle ore 7,00, da parte di una equipe sanitaria del 118 giunta da Andria sulla Strada Provinciale 2 nei pressi dello svincolo con via Corsica a Canosa di Puglia. L'autista di un tir ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto intrappolato all'intero dell'abitacolo dopo l'impatto a bordo strada. L'uomo, un 58enne di Cerignola, è stato estratto e trasportato in codice rosso per dinamica all'Ospedale "Bonomo" di Andria mentre, sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi .