Canosa : Ennesimo incidente sulla Strada Provinciale 2, all'ingresso della città

Intervento complesso di una equipe sanitaria del 118 giunta da Andria

Canosa - lunedì 11 agosto 2025 15.06
Intervento complesso nella mattinata odierna, attorno alle ore 7,00, da parte di una equipe sanitaria del 118 giunta da Andria sulla Strada Provinciale 2 nei pressi dello svincolo con via Corsica a Canosa di Puglia. L'autista di un tir ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto intrappolato all'intero dell'abitacolo dopo l'impatto a bordo strada. L'uomo, un 58enne di Cerignola, è stato estratto e trasportato in codice rosso per dinamica all'Ospedale "Bonomo" di Andria mentre, sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi .
