Eventi e cultura
Canosa: E' tempo di “Tarocchi in Poesia”
Evento dell'estate canosina organizzato e promosso da 'La Buàt'
Canosa - lunedì 11 agosto 2025 22.56
Nemmeno il tempo di rifiatare che è già arrivato il secondo evento della prima rassegna promossa ed organizzata da "La Buàt" nell'ambito del cartellone dell'Estate Canosina 2025 e sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia - Assessorato alla Cultura - Assessorato agli Eventi e della Fondazione Archeologica Canosina. "Un viaggio che continua ad agosto con altri tre appuntamenti dove continueremo a mappare emozioni, corpi e visioni." Riferiscono le organizzatrici dell'evento "Tarocchi in Poesia" del 12 agosto presso il parco archeologico degli Ipogei Lagrasta. Seguirà "Cartografia dei Corpi" che è in calendario il 17 agosto al Parco archeologico di San Leucio, con il laboratorio per ragazzi dai 14 ai 19 anni in collaborazione con Flavia Damiano . Gran finale il 26 agosto nuovamente agli Ipogei Lagrasta con il "Laboratorio poetico-creativo & Closing Party". La Buàt è uno spazio libero e corale, un invito "a (ri)abitare la cultura con coraggio, creatività e senso di comunità. La Buàt è un contenitore vuoto, pronto ad accogliere. Abbiamo pensato ai barattoli che si svuotano, che contengono prodotti gustosi e cucinati con l'arte della delicatezza e dell'attesa, come le conserve di marmellata con i frutti di stagione o la salsa di pomodori quando è caldo d'estate. La Buàt nasce da un vuoto che vogliamo riempire con cultura, bellezza, parole, comunità, con tutto quello che abbiamo imparato qui a Canosa di Puglia e oltre i confini territoriali. Ringraziamo tutte le realtà che hanno creduto in noi e ci hanno sostenute. Un grazie di cuore - aggiungono le organizzatrici - va alle realtà con cui collaboriamo per questi eventi: la Fondazione Archeologica Canosina e il Comune di Canosa di Puglia, con gli assessorati alla cultura e agli eventi, rappresentati da Cristina Saccinto e Saverio Di Nunno, di notevole supporto.".
Intanto, lodevoli apprezzamenti e significativa presenza di pubblico al primo evento "Silent Reading Painting Party", tenutosi il 27 luglio scorso a Canosa di Puglia all'interno del Parco Archeologico di San Leucio, nell'ambito di un progetto culturale ideato e realizzato da Anna Rita Germinario, Flavia Mazzarella, Maria Giovina Lombardi e Marila Guglielmi. "È stata una serata di condivisione e riscoperta: abbiamo letto insieme, dipinto, ascoltato, riso. In un tempo sospeso, ci siamo concesse il lusso della lentezza, avvoltə dal silenzio sacro del sito archeologico, dal frinire delle cicale e dal profumo degli ulivi." Il pubblico ha accolto con entusiasmo le proposte, partecipando attivamente e contribuendo a dare forma a un'esperienza che ha unito arte, poesia, musica di Andrea Messina e l'Arte di Fai Da Tela, cultura e convivialità, in un quadro fatto di cura, radici e sperimentazione mentre è già tempo di "Tarocchi in Poesia", laboratorio di scrittura creativa a partire dalle ore 19,00 di martedì 19 agosto presso gli Ipogei Lagrasta (IV sec. a.C.- I sec.d.C.), il più importante complesso funerario di Canusium e dell'intera regione.
