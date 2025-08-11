Canosa: E' tempo di “Tarocchi in Poesia”

Nemmeno il tempo di rifiatare che è già arrivato il secondo evento della prima rassegna promossa ed organizzata danell'ambito del cartellone dell'e sotto ilpatrocinio del Comune di Canosa di Puglia - Assessorato alla Cultura - Assessorato agli Eventi e della Fondazione Archeologica Canosina.Riferiscono le organizzatrici dell'eventodelpresso il parco archeologico degli. Seguiràche è in calendario ilalcon il laboratorio per ragazzi dai 14 ai 19 anni in collaborazione con. Gran finale ilnuovamente aglicon ilè uno spazio libero e corale, un invito "a (ri)abitare la cultura con coraggio, creatività e senso di comunitàè un contenitore vuoto, pronto ad accogliere. Abbiamo pensato ai barattoli che si svuotano, che contengono prodotti gustosi e cucinati con l'arte della delicatezza e dell'attesa, come le conserve di marmellata con i frutti di stagione o la salsa di pomodori quando è caldo d'estate.nasce da un vuoto che vogliamo riempire con cultura, bellezza, parole, comunità, con tutto quello che abbiamo imparato qui a Canosa di Puglia e oltre i confini territoriali. Ringraziamo tutte le realtà che hanno creduto in noi e ci hanno sostenute. Un grazie di cuore - aggiungono- va alle realtà con cui collaboriamo per questi eventi: la Fondazione Archeologica Canosina e il Comune di Canosa di Puglia, con gli assessorati alla cultura e agli eventi, rappresentati da Cristina Saccinto e Saverio Di Nunno, di notevole supporto.".Intanto, lodevoli apprezzamenti e significativa presenza di pubblico al primo evento "tenutosi ilscorso aall'interno delnell'ambito di un progetto culturale ideato e realizzato da"È stata una serata di condivisione e riscoperta: abbiamo letto insieme, dipinto, ascoltato, riso. In un tempo sospeso, ci siamo concesse il lusso della lentezza, avvoltə dal silenzio sacro del sito archeologico, dal frinire delle cicale e dal profumo degli ulivi." Il pubblico ha accolto con entusiasmo le proposte, partecipando attivamente e contribuendo a dare forma a un'esperienza che ha unito arte, poesia, musica di Andrea Messina e l'Arte di Fai Da Tela, cultura e convivialità, in un quadro fatto di cura, radici e sperimentazione mentre è già tempo dilaboratorio di scrittura creativa a partire dalledipresso gli(IV sec. a.C.- I sec.d.C.), il più importante complesso funerario di Canusium e dell'intera regione.Riproduzione@riservata