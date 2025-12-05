Incendi
Canosa: Dissequestro per il Centro di Raccolta Rifiuti

A breve sarà comunicato il giorno di riapertura

Canosa - venerdì 5 dicembre 2025 23.27
Si apprende dai social che la Sangalli, società incaricata della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Canosa di Puglia, ha comunicato che "il Pubblico Ministero del Tribunale di Trani, in data 5 dicembre 2025, ha emesso il decreto di dissequestro per il Centro di Raccolta Rifiuti (CCR) di Via San Paolo 5." Con l'avvenuto dissequestro, il centro di raccolta potrà nuovamente essere utilizzato per la gestione dei rifiuti da parte della cittadinanza. Nelle prossime ore, saranno comunicate ulteriori informazioni riguardanti il giorno di riapertura del centro di raccolta.
  • Tribunale Trani
  • Centro Raccolta Rifiuti
A Sabino Casamassima la Stella di bronzo al merito sportivo
5 dicembre 2025 A Sabino Casamassima la Stella di bronzo al merito sportivo
Visual Storytelling per l’Accademia
5 dicembre 2025 Visual Storytelling per l’Accademia
