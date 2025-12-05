Canosa: Dissequestro per il Centro di Raccolta Rifiuti

Si apprende dai social che la Sangalli, società incaricata della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Canosa di Puglia, ha comunicato che "il Pubblico Ministero del Tribunale di Trani, in data 5 dicembre 2025, ha emesso il decreto di dissequestro per il Centro di Raccolta Rifiuti (CCR) di Via San Paolo 5." Con l'avvenuto dissequestro, il centro di raccolta potrà nuovamente essere utilizzato per la gestione dei rifiuti da parte della cittadinanza. Nelle prossime ore, saranno comunicate ulteriori informazioni riguardanti il giorno di riapertura del centro di raccolta.