Canosa: Convocato il consiglio comunale

Si dà avviso che il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia si riunirà nella Sala Consiliare , in seduta straordinaria e pubblica mediante diretta streaming, in 1^ convocazione alle ore 19:00 di giovedì 29 giugno 2023 ed occorrendo in 2^ convocazione alle ore 19:00 di sabato 1 luglio per discutere i seguenti punti iscritti all'Ordine del Giorno:-Approvazione dello "Schema di convenzione gestione associata del Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola - distretto socio-sanitario dell'ASL BAT, ai sensi dell'art.30 d.lvo 267/2000".- Esternalizzazione dei servizi tributari di gestione ordinaria, di accertamento e di riscossione, anche coattiva, entrate tributarie e patrimoniali. Integrazioni di atto di indirizzo di Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 16 marzo 2023.- Programma Triennale Lavori Pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023. Modifica 02. Programma Biennale Acquisti di Forniture e Servizi 2023-2024. Modifica 01.- "L.R. N.20/2001 e s.m.i. – Valutazione delle Osservazioni alla Deliberazione n.2 del 31/01/2023, avente ad oggetto: "Adeguamento del PUG al PPTR – adozione ai sensi del comma 4 dell'art.11 della Legge Regionale n.20/2001 e al comma 3 dell'art.97 delle Norme tecniche del PPTR" – Determinazioni".