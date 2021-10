Canosa: Convegno "Analisi criminale del territorio BAT"

Grande attesa per il convegno sul temache si terràa partire dallepresso Lo Smeraldo Ricevimenti- Sala Palladio a Canosa di Puglia. E' l'– Sezione Territoriale BAT Canusium 'Cav. Francesco Acquaviva' ad organizzarlo e promuoverlo sotto l'egida della Regione Puglia, della Provincia Barletta Andria Trani e del Comune di Canosa di Puglia. I relatori del convegno sarannoDottor- Procuratore della Repubblica Trani; Dottor– Procuratore Aggiunto Tribunale Bari; Dottoressa–Vice Prefetto BAT; Dottor– Vice Questore Barletta Andria Trani; Colonnello–Comandante Provinciale Guardia di Finanza BAT; Cap. Comandante Nucleo Investigativo Provinciale BAT dei Carabinieri. I moderatori: dottor-Giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno" e Dottor- Giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno".«Il convegno– ha dichiarato il presidente dell'ANCRI BAT Canusium, Cav.: E' riconducibile all'impegno assunto dagli insigniti al Merito della Repubblica Italiana aderenti al sodalizio volto a divulgare, a tutti i livelli ed ogni forma, i principi ed i valori della Costituzione Italiana, specialmente quelli incarnati nei simboli della Repubblica di cui si promuove la conoscenza storica, la portata ideale, la tutela del decoro., da cui discendono i Principi fondamentali relativi ai diritti-doveri di ciascun cittadino. La resistenza alle attività criminali non è solo un impegno per Forze dell'Ordine e Magistratura, ma riguarda ogni singolo cittadino, dal Nord al Sud dell'Italia.Per l'apertura lavori ed i saluti istituzionali interverranno: l'avvocatoSindaco di Canosa; il senatore della RepubblicaDottor-Consigliere Regionale; Avvocato– Presidente Provincia BAT; Dottor-Presidente Confindustria Puglia; Mons.-Direttore Comunicazioni Sociali della Diocesi di Andria. Presenzieranno i sindaci dei dieci comuni della Provincia Barletta Andria mentre tra gli invitati: l'Ordine Avvocati del Foro di Trani; i Dirigenti scolastici del Liceo "E.Fermi" e dell'I.I.S.S. "L.Einaudi" di Canosa; i docenti e gli studenti del V anno; rappresentanti delle attività industriali e associazioni.Il Convegno si svolgerà nel rispetto della normativa anti-CoViD vigente e sarà quindi richiesto ad ogni partecipante di esibire il Green Pass (Art. 3 – D.L. 105 del 23/07/21; Art 7 – D.L. 52 del 22/04/21). Gli organizzatori riferiscono che è attiva l'utenza telefonica 3397411500 per ricevere ulteriori informazioni.