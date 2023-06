Canosa: Confronto, dialogo, squadra

«Ieri sera, in Piazza Vittorio Veneto, a distanza di un anno dalla mia elezione - spiega il Sindaco di Canosa di Puglia, dott.abbiamo fortemente voluto incontrare la cittadinanza per raccontare quanto fatto in questi primi dodici mesi di Amministrazione.sono questiche ci hanno guidato e continueranno a guidare nel futuro prossimo. Dall'abbassamento dei costi di fruizione del Teatro Lembo, passando per l'adeguamento del PUG (Piano Urbanistico Generale) al PPTR, il potenziamento del Settore delle Politiche Sociali, l'assunzione del nuovo Comandante dei Vigili Urbani, la sensibilizzazione in tema di raccolta differenziata unita ai maggiori controlli e al nuovo appalto dei rifiuti. E ancora: le numerose progettualità che stiamo portando avanti, gli eventi organizzati affinché i ragazzi possano divertirsi nella nostra città e non andare in quelle limitrofe,che oggi rendo per la prima volta nota come notizia. Sono solo questi alcuni dei risultati che abbiamo conseguito,Sono tante le cose ancora da fare e da migliorare - conclude il- ma noi siamo qui pronti per continuare a lavorare e a rendere Canosa, ogni giorno sempre di più, un fiore all'occhiello della Puglia e dell'Italia. Amiamo la nostra città, vogliamo bene a Canosa, insieme!».