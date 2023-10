Canosa: Concorso Pubblico per Agente di Polizia Locale

Patente di cat. B in corso di validità;

Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

prova preliminare di efficienza fisica

prova scritta unica

prova orale

Prova Uomini Donne Note Corsa piana di 1000 metri Tempo massimo 4'30" Tempo massimo 5'00" Trazioni alla sbarra Minimo n. 7 trazioni Minimo n. 3 trazioni Da eseguirsi nel tempo massimo di due minuti senza interruzioni. Piegamenti sulle braccia Minimo n. 15 piegamenti Minimo n. 10 piegamenti Da eseguirsi nel tempo massimo di due minuti senza interruzioni.

sono ammessi.

Si comunica che in è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.La graduatoria che deriverà dalla presente procedura concorsualecome consentito dalla normativa vigente nel tempo. Per la partecipazione è necessario possedere oltre ai requisiti generali i seguenti requisiti specifici:Le prove concorsuali consisteranno in una(eventualmente preceduta da una prova preselettiva), unacostituita da quesiti a risposta multipla ed unaLa, è tesa a verificare il possesso, da parte dei candidati, delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni specifiche del ruolo di Agente di Polizia Locale e consiste in tre prove atletiche con le seguenti specificità:Si rappresenta che per quanto concerne la presenza dii il bando non prevede alcuna limitazione e pertantoIl bando è pubblicato sul portale unico del Reclutamento della Funzione Pubblica "inPA" di cui all'indirizzo www.inpa.gov.it, nonché all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Canosa di Puglia: https://www.comune.canosa.bt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso - sezione amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.La domanda di partecipazione potrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il citato Portale unico di reclutamento "inPA"