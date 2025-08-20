Canosa: Concorso per la selezione del Dirigente Comandante della Polizia Locale

Bandi e Concorsi

E' stato reso noto che a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato presso altro Ente, a partire dal 1 ottobre 2025, dell'attuale Comandante, dottor Simone Testa, il Comune di Canosa di Puglia ha avviato la procedura di selezione pubblica per la copertura, tramite contratto di lavoro a tempo determinato ex art.110, comma 1, D.Lgs. n.267/2000, per la durata di tre anni, di un posto di Dirigente Comandante della Polizia Locale. Le domande di ammissione alla selezione, da redigersi sulla base del form presente sual link https://www.inpa.gov.it/bandi.../dettaglio-bando-avviso/... devono pervenire tramite lo stesso sistema operativo a pena di esclusione entro il termine del 03.09.2025 ore 20.00. Per ulteriori informazioni si invita alla consultazione dell'avviso pubblicato all'albo on-line del Comune di Canosa di Puglia e sul sito web istituzionale del Comune.