Canosa: Centro Antiviolenza Comunale, prossimo alla scadenza il bando di gara.

A Canosa di Puglia, è prossimo alla scadenza il bando di gara per l'affidamento della gestione delIl servizio è rivolto a donne sole o con figli minori vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, maltrattamenti, abusi e violenza assistita in ambito domestico e non al fine di prevenire, contrastare e recuperare il fenomeno del maltrattamento, della violenza e dell'abuso di minori e donne. «Il Comune di Canosa è in prima linea per l'accoglienza, l'ascolto e l'aiuto di ogni donna e di ogni essere umano che subisca violenza. Abbiamo fatto tutto il possibile - spiega l'Assessore alle Politiche Sociali- per riattivare il CAV e renderlo più vicino alle donne vittime. L'obiettivo prioritario è però porre il tema della violenza di genere al centro dell'impegno economico e politico del Comune, della Regione e del Governo. È necessaria una rivoluzione culturale su questo tema ad ogni livello istituzionale. Alle nostre concittadine diciamo: non abbiate paura di venire nel nostro centro. Non abbiate paura di denunciare. Sappiate che aspettiamo solo di accogliervi!».