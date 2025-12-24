Canosa: carenza di medici 118, verso la sospensione del turno notturno

Canosa - mercoledì 24 dicembre 2025
21.14
E' di queste ore l'allarmante dichiarazione del
Commissario straordinario della ASL BT, Tiziana Dimatteo
: "Abbiamo perso 7 medici del 118, abbiamo attivato tutte le procedure possibili per reclutare personale ma senza successo. Da febbraio, se non troviamo soluzioni alternative, saremo costretti a sospendere temporaneamente il turno notturno delle postazioni mediche di emergenza di Canosa di Puglia e Trani ":
Quindi, si va verso la sospensione del servizio su Canosa di Puglia e Trani a partire da febbraio, mentre il Responsabile 118 Asl BT, dottor Donatello Iacobone
ha aggiunto: "Di notte restano attive le ambulanze Mike con medico a bordo e India con infermiere a bordo. La sospensione, se attivata, sarebbe temporanea".
