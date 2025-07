Canosa : Buona la prima sulla “Ricerca e progettazione per il patrimonio antico pugliese”,

Attraverso la convenzione sottoscritta tra Regione Puglia, Comune di Canosa di Puglia e Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari, hanno avuto inizio questa mattina presso il Centro Studi e Ricerche "Sergio Fontana" le attività di ricerca degli specializzandi, concentrate sull'ambito territoriale dell'Aufidus e della Daunia. La due giorni di studio, dal titoloé un'iniziativa che l', unitamente all', presidente del Comitato di Consulenza Tecnico-Scientifico, "ha fortemente voluto – spiega il Sindaco di Canosa,- perché avere nella propria città studenti che approfondiscono e scrutano da vicino la nostra storia, non può che essere un motivo di orgoglio. Rappresentare e valorizzare le nostre peculiarità é importante non solo dal punto di vista economico ma anche da quello turistico. Siamo soddisfatti – prosegue il primo cittadino- del percorso e dei risultati prodotti in questi anni, riportare Canosa ad essere protagonista del panorama culturale ed archeologico era il nostro intento che, grazie alla collaborazione e alla sinergia con le diverse istituzioni, stiamo concretizzando. Abbiamo compiuto un altro passo in avanti, in vista di un futuro che deve e dovrà vederci impegnati per il bene della città. Coinvolto, ancora una volta, Palazzo Carmelitani, immobile comunale messo a disposizione, tra l'altro, agli studenti della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici e Culturali, un'altra splendida realtà della nostra comunità. Il ringraziamento – conclude il sindaco Malcangio - va a tutti coloro che hanno condiviso questo percorso, vedi Ministero della Cultura e la Regione Puglia, in particolar modo l'Assessore alla Cultura e all'Istruzione Sebastiano Leo, che stanno prestando maggiore attenzione, sia in termini di ricerca che di valorizzazione, al nostro territorio. Grazie all'europarlamentare, onorevole Francesco Ventola, che continua instancabilmente e con amor proprio a promuovere la nostra città e all'Arch. Matteo Ieva, braccio destro dell'Amministrazione, che dall'alto della sua professionalità ed esperienza, ci sta affiancando da tre anni a questa parte. Questa è la testimonianza - conclude- che quando le relazioni funzionano e si persegue un fine comune, i risultati non possono che essere importanti". Nel corso della mattinata è intervenuto tra gli altri il presidente della Fondazione Archeologica Canosina,per gli onori di casa e il benvenuto agli ospiti della prima delle due giornate di studio nell'ambito del temaMentre,è anche in programma una visita ad alcune aree archeologiche, al fine di introdurre l'insieme delle componenti che agiscono simultaneamente nei processi di intervento sul patrimonio.