Dall'elezione del nuovo segretario, Avvocato Francesco Imbrici, avvenuta nel luglio scorso, il Partito Democratico di Canosa di Puglia ha intrapreso un cammino politico chiaro: conoscere il territorio, comprendere i bisogni delle persone e analizzare i punti di forza e le lacune del paese.La segreteria perciò incontrato i cittadini, gli imprenditori, le rappresentanze sindacali e le associazioni.Dai colloqui è emerso, spesso, il malcontento, il disagio e la preoccupazione verso una politica territoriale poco attenta alle necessità concrete di chi vive e lavora a Canosa di Puglia.Descritto come un paese disgregato, poco ospitale per gli imprenditori che con tenacia e resilienza provano a restare sul territorio, continuare a produrre e creare posti di lavoro; consegnare insomma un futuro industriale al paese."E' altresì emerso un disagio sociale che si mescola con quello legato alla presenza, ormai appurata, di vere e proprie organizzazioni criminali, oltre alla annosa e diffusa violazione dei diritti dei lavoratori.Il paese dell'archeologia, del turismo, del sognato borgo antico, il luogo che potenzialmente avrebbe dovuto attrarre frotte di turisti è fermo, paralizzato dalla paura di non farcela, timore causato anche dalla politica, che, negli ultimi anni, non ha avuto una "visione" per Canosa.La crisi pandemica, iniziata nel mese di marzo del 2020, ha assestato ancora un duro colpo all'Italia ed ai territori che, come il nostro, non erano ancora usciti dal pantano della crisi.Canosa attendeva una svolta, ma ancora una volta è stata tradita.Il nostro partito ritiene che sia ora di reagire compatti, uniti su progetti condivisi che vedano protagoniste tutte leIl presente non concede tempo e spazio ai conflitti personali, alle antipatie ed ai futili pettegolezzi. Dobbiamo prendere coscienza che, far trascorrere inutilmente anni, i prossimi forse decisivi, è un torto che faremo a tutti i cittadini di questo bel paese.Occorre comprendere che è giunto il momento di governare con serietà, competenza e ambizione; di riformare, sulla base di solidi accordi e buone idee, i settori strategici del nostro territorio.Sarà necessario avviare un percorso politico che promuova una produttiva collaborazione con i Comuni limitrofi.Per fare tutto questo, la sezione del Partito Democratico di Canosa di Puglia inviterà tutte le forse politiche di centro sinistra, le aggregazioni civiche, e tutti i cittadini che avranno voglia di partecipare al progresso della città ad incontrarsi, discutere e trovare un accordo finalizzato a vincere le prossime elezioni amministrative.Solo concentrando le forze e lasciandoci contaminare dalle buone idee potremo cambiare aspetto alla nostra città e renderla un luogo migliore.