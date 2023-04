Canosa: Assunto nuovo personale alle Politiche Sociali

La qualità della vita di una comunità si misura soprattutto attraverso l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti nell'ambito delle Welfare e quindi delleFin dal giorno dell'insediamento, intento dell'Amministrazione di Canosa di Puglia guidata dalè stato quello di riorganizzare il Settore che risultava essere ormai da anni deficitario e carente di personale. Gli uffici, sott'organico, per anni non sono riusciti ad attenzionare situazioni e necessità dei cittadini più fragili ed è per questo che proficuo ed intenso è stato il lavoro profuso in questi mesi al fine di potenziare l'organico a disposizione dell'Ente. Infatti, dopo l'assunzione di 5 assistenti sociali nel mese di dicembre, l'Assessorato alle Politiche Sociali nella persona dell'rende noto che sono operative a tempo determinato e pieno n. 3 Istruttori Direttivi Amministrativi cat. D, n. 1 Istruttore Direttivo Socio-culturale cat. D1 e n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C1 da destinare all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia. In tempi brevi, l'Amministrazione Comunale al fine di essere al passo con le esigenze dei cittadini, ha voluto così avviare la riorganizzazione dell'intero apparato valorizzando il personale ed investendo anche in formazione.