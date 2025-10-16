Canosa: Arrestato un giovane per tentata rapina e lesioni a pubblico ufficiale.

ArrestatodallaLe prime fonti, riferiscono che nella notte trascorsa, intorno alle ore 2,00, il giovane di nazionalità marocchina avrebbe fatto irruzione in una pizzeria in Corso Garibaldi nel tentativo di sottrarre l'incasso, brandendo una bottiglia di vetro rotta per minacciare. Il pizzaiolo, spaventato dalle minacce, si sarebbe allontanato rapidamente dall'esercizio, riuscendo a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. I poliziotti, intervenuti in loco, avrebbero trovato il 25enne ancora all'interno del locale. Al momento del fermo, l'uomo avrebbe opposto una violenta resistenza, colpendo i poliziotti con calci, pugni, sputi e con un vetro di bottiglia rotta. Gli agenti hanno riportato ferite durante le operazioni di intervento per bloccarlo. Dagli accertamenti successivi è emerso che il giovane si trova irregolarmente sul territorio nazionale, privo di permesso di soggiorno. È stato condotto nella casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria.