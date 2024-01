Canosa : Apre il Punto di Facilitazione Digitale

, in un passo audace verso l'innovazione, accoglie con entusiasmo l'apertura del suoun luogo dedicato a supportare i cittadini nell'uso competente delle tecnologie digitali. E' questo un ambiente fisico progettato per essere il faro della crescita digitale nella Regione: qui, i cittadini compresi tra i 18 e i 74 anni, potranno ricevere assistenza personalizzata, partecipare a corsi di gruppo e accedere alla formazione online, il tutto finalizzato a migliorare le loro competenze digitali di base. A ricoprire il ruolo di facilitatori digitali saranno figure esperte che guideranno i cittadini attraverso l'utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi pubblici digitali fornendo supporto gratuito e mirato. Il Punto di Facilitazione Digitale offrirà servizi di formazione e assistenza personalizzati, sia individualmente che all'interno dei gruppi. La formazione online sarà accessibile autonomamente, consentendo ai cittadini di apprendere al proprio ritmo. L'obiettivo è semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, promuovendo l'uso consapevole delle nuove tecnologie. La sede, presso i locali dell'ex Filantropica in Piazza Vittorio Veneto, sarà aperta a tutti coloro che desidereranno migliorare le proprie competenze digitali dal lunedì al venerdì sia nelle ore mattutine, sia pomeridiane e partecipando a corsi e sessioni di formazione disponibili.«E' questo un altro passo verso la dotazione di servizi gratuiti alla cittadinanza – dichiara il consigliere comunale, dottor- dopo avere erogato per tutto il 2023 azioni di orientamento al lavoro ed alle opportunità formative ed imprenditoriali con lo sportello "Punti Cardinali". Per il 2024 ed il 2025 invece sarà attivo ilinanziato dalla Regione Puglia con bandi a cui l'Amministrazione non ha fatto mancare la propria attenzione ottenendo finanziamenti utili a dotare la città di strumenti per la crescita socio-culturale della popolazione. Nell'era della trasformazione digitale, i cittadini potranno formarsi con l'aiuto di esperti facilitatori ad interagire in autonomia soprattutto con gli applicativi online della Pubblica Amministrazione per ricevere facilmente i vari servizi. Fare un certificato, accedere con lo SPID, fare una prenotazione, acquistare un biglietto, navigare nel portale INPS, fare iscrizioni scolastiche, ecc. non sarà più un problema, evitando code e costi inutili per servizi che si possono ottenere gratuitamente in autonomia. La cittadinanza è invitata a partecipare per plasmare il futuro digitale di Canosa di Puglia!».