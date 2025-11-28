Canosa: Al via la raccolta di giocattoli per i piccoli pazienti dei reparti pediatrici

"Portare un sorriso ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici delle strutture ospedaliere delle città limitrofe": è questo l'obiettivo dell'iniziativapatrocinata dall'e in collaborazione con gli Operatori Emergenza Radio (OER) e dei tifosi. L'iniziativa prevede una raccolta di giocattoli nuovi destinati ai più piccoli che, durante il periodo natalizio, vivono la delicata esperienza del ricovero ospedaliero. Un gesto semplice, ma capace di accendere un momento di serenità in giornate spesso difficili, offrendo un segno concreto di vicinanza da parte della comunità canosina. La cittadinanza potrà contribuire alla raccolta nelle seguenti giornate:presso lo Stadio Comunale San Sabino, alle ore 15:00 ; 5 gennaio in Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Questo evento rientra tra le attività di promozione sociale portate avanti dall'Assessorato allo Sport, che vede nello sport un mezzo di unione, inclusione e solidarietà. A sottolinearlo è l'Assessora allo Sport, Dottoressache dichiara: "Lo sport non è soltanto competizione o allenamento: è sensibilità e solidarietà. Con questa raccolta vogliamo trasmettere ai giovani il valore del dono e della vicinanza, e al tempo stesso offrire un gesto concreto ai bambini che vivono un momento di fragilità."