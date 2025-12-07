Sfogliatelle Canosa
Canosa: Al via la 2^ Sagra della Sfogliatella

Il programma degli eventi nel ponte dell'Immacolata

Canosa - domenica 7 dicembre 2025 9.23
Tra musica, luci, profumi e leccornie a Canosa di Puglia è iniziata la 2^ Sagra della Sfogliatella, in dialetto "Sfegghjète", dolce tipico natalizio tramandato di generazione in generazione, iscritto nell'elenco dei PAT, Prodotti Agroalimentari Tradizionali. "Riappropriarsi delle proprie tradizioni e del proprio passato - ha tra l'altro dichiarato il sindaco di Canosa Vito Malcangio, all'inaugurazione della sagra nel tardo pomeriggio del 6 dicembre scorso - fa sì che una comunità sia pienamente consapevole del patrimonio, culturale e gastronomico, a sua disposizione. In continuità con quanto concretizzato negli anni scorsi, abbiamo inteso dare nuovo impulso alla valorizzazione di un PAT( Prodotto Agroalimentare Tradizionale) come la sfogliatella. Grazie al finanziamento della Regione Puglia 𝗻𝗲𝗹𝗹'𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗔𝘃𝘃𝗶𝘀𝗼 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 "𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗜𝗻𝗳𝗼-𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁" 𝗮 𝗰𝘂𝗶 𝗹'𝗘𝗻𝘁𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗵𝗮 𝗮𝘃𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 e ad un co-finanziamento del Comune stesso, é stato possibile dare vita ad una manifestazione che potesse unire tradizione e novità. Fondamentale, ancora una volta, la sinergia creatasi con la Pro Loco Canosa, braccio destro dell'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di eventi di questa portata. Da una parte, le numerose attività del territorio che hanno aderito alla Sagra, tornando a valorizzazione la sfogliatella, dall'altra i Mercatini di Natale che si svolgeranno per la prima volta in una rinnovata e decorata a festa Villa Comunale. Il ringraziamento – ha concluso il primo cittadino - va a tutti i rappresentanti delle attività, agli artigiani, alle associazioni del terzo settore e a tutti coloro che a vario titolo hanno aderito alla manifestazione, rendendola unica e attrattiva."

Il programma della 2^ Sagra della Sfogliatella e Mercatini di Natale, in Piazza Vittorio Veneto e Villa Comunale, annuncia :
- domenica 7 dicembre, apertura degli stand dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00; sax live Michele Di Stasi con dj set alle ore 18:00; live band "Mammalitaliani" alle ore 20:00;
- lunedì 8 dicembre, apertura degli stand dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:00 alle ore 22:00; Dj set dalle ore 18:00; street band e dalle ore 20:00: live band "Sotto alle casere vostre" alle ore 19:00.

La Sagra della Sfogliatella, nel ponte dell'Immacolata, rappresenta un significativo step di promozione e valorizzazione di Canosa di Puglia - Città d'Arte e Cultura - e delle sue eccellenze enogastronomiche n vista della vacanze natalizie attraverso momenti sociali, culturali, musicali e conviviali da non perdere.
