Canosa: Al via i laboratori estivi per minori

L'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Canosa di Puglia rende noto che anche quest'anno si terranno durante il periodo estivo i laboratori rivolti a minori, in grado di offrire occasioni di crescita, socializzazione e scoperta. A partire dal 5 agosto e fino ad inizio settembre saranno realizzate attività ludiche, ricreative, giochi di gruppo e animazione in collaborazione con il Centro per le Famiglie. "L'Ente – spiega l'Assessore alle Politiche Sociali e Welfare- garantisce con continuità anche nei mesi estivi un percorso formativo per i minori del territorio e servizi efficienti con personale qualificato e attività di aggregazione". Le attività di animazione si svolgeranno all'interno dellae presso ilogni mercoledì fino al 27 agosto, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Infine, ilPer info e prenotazioni contattare l'utenza telefonica:. Si evidenzia che ai fini della partecipazione dei più piccoli, è necessaria la presenza di un accompagnatore.