Canosa : Al via i corsi di atletica leggera

Annunciati sui social per promuoverli, sono partiti in settimanaper bambini/e da 5 a 11 anni, a cura dell', presieduta da. Un'iniziativa che si propone, tra l'altro, di promuovere e diffondere la cultura dello sport tra i più giovani. Le attività si svolgeranno presso la palestra delladi, nei giorni d. Saranno seguite dal responsabile del settore giovanile,e da tecnici qualificati:Con molto entusiasmo e soddisfazione il responsabileha dichiarato: "Desidero ringraziare di cuore il presidente Michele Paradiso e l'intero consiglio direttivo per aver creduto sin dal primo giorno in questo progetto e per avermi dato la possibilità di svilupparlo e portarlo fino in fondo. Un ringraziamento speciale va anche ai tecnici che hanno aderito, condividendo da subito la visione e la passione che stanno dando vita a questa nuova scuola di atletica." Nei prossimi mesi, tra gli obiettivi principali del programma stilato di un progetto più ampio : partirà la preparazione tecnica della categoria esordienti, dai 6 agli 11 anni, e partecipare alle attività giovanili presenti sul territorio, così da "offrire ai bambini una vera opportunità di crescita sportiva." Già dal prossimo anno "cercheremo di ampliare" l'attività alle categoriecon l'inserimento di allenamenti e iniziative specifiche sulla pista di atletica. L'avviamento all'atletica leggera comprende attività propedeutiche per avvicinare i ragazzi in modo ludico alle discipline fondamentali di questo sport: corsa, salti e lanci attraverso lo sviluppo delle capacità motorie di base, mediante lezioni specifiche per porre le basi relative all'approccio agonistico. E' stato comunicato, inoltre, che sulle pagine social della società canosina sono presenti ulteriori informazioni e modalità di contatti.Riproduzione@riservata