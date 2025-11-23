Atletica Pro Canosa-Corsi
Atletica Pro Canosa-Corsi
sport

Canosa : Al via i corsi di atletica leggera

Organizzati e promossi dall’ Atletica Pro Canosa

Canosa - domenica 23 novembre 2025 22.24
Annunciati sui social per promuoverli, sono partiti in settimana i corsi gratuiti di atletica leggera per bambini/e da 5 a 11 anni, a cura dell'Atletica Pro Canosa, presieduta da Michele Paradiso. Un'iniziativa che si propone, tra l'altro, di promuovere e diffondere la cultura dello sport tra i più giovani. Le attività si svolgeranno presso la palestra della scuola "Mauro Carella" di Canosa di Puglia, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle 18:00 . Saranno seguite dal responsabile del settore giovanile, Antonio Di Giulio e da tecnici qualificati: Antonio Angelo Zagaria, Grazia Decorato, Francesco Baldassarre e Giovanni Acquaviva. Con molto entusiasmo e soddisfazione il responsabile Antonio Di Giulio ha dichiarato: "Desidero ringraziare di cuore il presidente Michele Paradiso e l'intero consiglio direttivo per aver creduto sin dal primo giorno in questo progetto e per avermi dato la possibilità di svilupparlo e portarlo fino in fondo. Un ringraziamento speciale va anche ai tecnici che hanno aderito, condividendo da subito la visione e la passione che stanno dando vita a questa nuova scuola di atletica." Nei prossimi mesi, tra gli obiettivi principali del programma stilato di un progetto più ampio : partirà la preparazione tecnica della categoria esordienti, dai 6 agli 11 anni, e partecipare alle attività giovanili presenti sul territorio, così da "offrire ai bambini una vera opportunità di crescita sportiva." Già dal prossimo anno "cercheremo di ampliare" l'attività alle categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi, con l'inserimento di allenamenti e iniziative specifiche sulla pista di atletica. L'avviamento all'atletica leggera comprende attività propedeutiche per avvicinare i ragazzi in modo ludico alle discipline fondamentali di questo sport: corsa, salti e lanci attraverso lo sviluppo delle capacità motorie di base, mediante lezioni specifiche per porre le basi relative all'approccio agonistico. E' stato comunicato, inoltre, che sulle pagine social della società canosina sono presenti ulteriori informazioni e modalità di contatti.
Riproduzione@riservata
  • Atletica Pro Canosa
  • Atletica Leggera
Canosa, ultima per affluenza alle urne
23 novembre 2025 Canosa, ultima per affluenza alle urne
Cristian Panarelli firma “Il grande libro degli alimenti sicuri”
23 novembre 2025 Cristian Panarelli firma “Il grande libro degli alimenti sicuri”
Altri contenuti a tema
L'Atletica Pro Canosa, vice campione d’Italia Running L'Atletica Pro Canosa, vice campione d’Italia Al termine dei 10km su Strada per Società- Master a Foggia
Giovanni Auciello e Stella Giampaolo primi a Canosa di Puglia  Running Giovanni Auciello e Stella Giampaolo primi a Canosa di Puglia  Sotto la pioggia la  XXVI Edizione Diomediade–Memorial Peppuccio Matarrese
L'Atletica Pro Canosa vince il CorriPuglia 2024 Running L'Atletica Pro Canosa vince il CorriPuglia 2024 Giovanni Rizzi ha vinto la Mezza Maratona Città di Monopoli
Angela Di Sibio campionessa regionale della 10 km Running Angela Di Sibio campionessa regionale della 10 km A Molfetta, l’Atletica Pro Canosa vince il titolo pugliese per società tra gli uomini
L’Atletica Pro Canosa al terzo posto ai Campionati Italiani Master dei 10 chilometri di corsa su strada Running L’Atletica Pro Canosa al terzo posto ai Campionati Italiani Master dei 10 chilometri di corsa su strada Un risutato prestigiosio per il sodalizio presieduto da Michele Paradiso
L’Atletica Pro Canosa, terza al Campionato Italiano Master di Maratonina Running L’Atletica Pro Canosa, terza al Campionato Italiano Master di Maratonina A Genova, Giovanni Auciello si laurea Campione italiano Master SM 40
CorriPuglia: Un podio tutto dell'Atletica Pro Canosa Running CorriPuglia: Un podio tutto dell'Atletica Pro Canosa David Daniel e Pastore Francesca vincono la XXV Edizione Diomediade–Memorial Peppuccio Matarrese
L’Atletica Pro Canosa quinta ai Campionati Italiani Master di Corsa Campestre  Running L’Atletica Pro Canosa quinta ai Campionati Italiani Master di Corsa Campestre  Giovanni Aucello secondo nella categoria SM35-40
Al Generale Vito Augelli, il Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo
23 novembre 2025 Al Generale Vito Augelli, il Premio Internazionale Pugliesi nel Mondo
Agromeccanici, gli “artigiani dell’ambiente” che mancano
23 novembre 2025 Agromeccanici, gli “artigiani dell’ambiente” che mancano
A Canosa, in calo l'affluenza alle urne
23 novembre 2025 A Canosa, in calo l'affluenza alle urne
I pellegrinaggi giubilari, cammini di conversione e rinnovamento spirituale
23 novembre 2025 I pellegrinaggi giubilari, cammini di conversione e rinnovamento spirituale
A Canosa, l'affluenza più bassa di votanti della BAT
23 novembre 2025 A Canosa, l'affluenza più bassa di votanti della BAT
Il professore Donato Maniello  all'Università della Terza Età di Canosa di Puglia
22 novembre 2025 Il professore Donato Maniello  all'Università della Terza Età di Canosa di Puglia
All’Università di Foggia : un nuovo spazio per i giovani e l’innovazione
22 novembre 2025 All’Università di Foggia : un nuovo spazio per i giovani e l’innovazione
In memoria delle vittime del sisma in Irpinia
22 novembre 2025 In memoria delle vittime del sisma in Irpinia
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.