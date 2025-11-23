sport
Canosa : Al via i corsi di atletica leggera
Organizzati e promossi dall’ Atletica Pro Canosa
Canosa - domenica 23 novembre 2025 22.24
Annunciati sui social per promuoverli, sono partiti in settimana i corsi gratuiti di atletica leggera per bambini/e da 5 a 11 anni, a cura dell'Atletica Pro Canosa, presieduta da Michele Paradiso. Un'iniziativa che si propone, tra l'altro, di promuovere e diffondere la cultura dello sport tra i più giovani. Le attività si svolgeranno presso la palestra della scuola "Mauro Carella" di Canosa di Puglia, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle 18:00 . Saranno seguite dal responsabile del settore giovanile, Antonio Di Giulio e da tecnici qualificati: Antonio Angelo Zagaria, Grazia Decorato, Francesco Baldassarre e Giovanni Acquaviva. Con molto entusiasmo e soddisfazione il responsabile Antonio Di Giulio ha dichiarato: "Desidero ringraziare di cuore il presidente Michele Paradiso e l'intero consiglio direttivo per aver creduto sin dal primo giorno in questo progetto e per avermi dato la possibilità di svilupparlo e portarlo fino in fondo. Un ringraziamento speciale va anche ai tecnici che hanno aderito, condividendo da subito la visione e la passione che stanno dando vita a questa nuova scuola di atletica." Nei prossimi mesi, tra gli obiettivi principali del programma stilato di un progetto più ampio : partirà la preparazione tecnica della categoria esordienti, dai 6 agli 11 anni, e partecipare alle attività giovanili presenti sul territorio, così da "offrire ai bambini una vera opportunità di crescita sportiva." Già dal prossimo anno "cercheremo di ampliare" l'attività alle categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi, con l'inserimento di allenamenti e iniziative specifiche sulla pista di atletica. L'avviamento all'atletica leggera comprende attività propedeutiche per avvicinare i ragazzi in modo ludico alle discipline fondamentali di questo sport: corsa, salti e lanci attraverso lo sviluppo delle capacità motorie di base, mediante lezioni specifiche per porre le basi relative all'approccio agonistico. E' stato comunicato, inoltre, che sulle pagine social della società canosina sono presenti ulteriori informazioni e modalità di contatti.
