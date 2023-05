Canosa: Agevolazioni per chi aprirà un’attività nel Centro Storico

merita un'attenzione esclusiva ed è per questo che fondamentale in quest'ottica diventa il rilancio della sua economia dando la possibilità a cittadini ed imprese di investire. A questo proposito, stimolare investimenti di cittadini e imprese attraverso agevolazioni, incentivi, sgravi e contributi è volontà di questa Amministrazione che in occasione dell'ultimo Consiglio Comunale, ha proposto ed approvato conRelativamente alla regolamentazione della Tari, l'attenzione è stata focalizzata sull'che prevede a partire dal 2024 l'esenzione dal pagamento del tributo Tari per tutti i soggetti passivi titolari di esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed attività professionali che apriranno attività nella zona storica. E' questo un primo passo in un'ottica di sviluppo e recupero del centro storico della città utile a rivitalizzarlo andando così incontro a tutti coloro i quali vorranno, assieme a questo esecutivo, rigenerare la parte più antica di Canosa. «L' esclusione dalla tassazione Tari per i soggetti passivi di imposta che decideranno di aprire la propria attività e comunque fare impresa nel nostro centro storico - spiega il consigliere delegato al Bilancio- non è che un primo passo verso la riqualificazione di una zona abbandonata da anni. Abbiamo inteso riprendere la strada interrotta dieci anni fa: il centro storico deve tornare a splendere, consapevoli che la misura approvata sia solo la base sulla quale poter costruire il nostro futuro operato».