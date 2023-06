Canosa: Accesso alla misura “Sostegno familiare” e alla misura “Patto di Cura 2023-24”

L' Assessore alle Politiche Sociali e Welfarecomunica che sono stati approvati due nuovi avvisi pubblici per l'accesso alla misura "Sostegno familiare" e alla misura "Patto di Cura 2023-24", destinati a persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza, come definita e censita dall'art. 3 del D.M. 26/09/2016.Il "Patto di Cura" prevede una sovvenzione mensile di €1.200,00 per le persone con disabilità che abbiano sottoscritto un regolare contratto di lavoro con un assistente familiare formato o non formato, o un educatore/istitutore convivente o non convivente.Il "Sostegno Familiare" prevede un contributo mensile di €700,00 per i Caregiver familiari al fine di valorizzare il ruolo di cura.Le misure non cumulabili, hanno la durata di 20 mesi e sono rivolte a persone fisiche in condizione di gravissima disabilità che abbiano un ISEE non superiore a euro 60.000 euro in caso di adulti ovvero non superiore ad euro 80.000 in caso di minorenni.Oltre ai requisiti sopra descritti, alla data di presentazione della domanda é necessario possedere i seguenti requisiti:esistenza in vita e residenza in Regione Puglia sia del richiedente che del caregiver;essere titolari di indennità di accompagnamento di cui alla l.n. 18/1980 o comunque non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013;essere in possesso della condizione di non autosufficienza gravissima come da art.3 del Decreto FNA 2016;essere in una condizione di fabbisogno assistenziale che sarà oggetto di presa d'atto da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale.Non possono accedere alle misure i beneficiari della misura PRO.V.i e del PRO.V.I DOPO DI NOI.Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 di giovedì 15 giugno 2023 alle ore 12:00 dell' 11 luglio 2023 esclusivamente on-line sulla piattaforma telematica dedicata, previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 del richiedente o di un delegato.La Piattaforma è raggiungibile al seguente link:https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001:1.Ciò potrà migliorare la vita di molte persone, creare nuove opportunità di lavoro e potenziare i servizi sociosanitari già esistenti. Continueremo a lavorare per una città sempre più inclusiva e solidale, anche grazie all'ampliamento della platea dei beneficiari.