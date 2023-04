Canosa: A TE, MARIA SS. della FONTE

La musica dellaha accompagnato(sec.XII) per le vie del centro cittadino che si è svolta nella tarda mattinata odierna. Nellasi è festeggiata lache ha avuto luogo presso laconla solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria,e ladiretta dalche l'haanimata alla presenza delle autorità cittadine, tra le quali il sindaco, i rappresentanti degli istituti scolastici, delle associazioni culturali e di volontariato. Al termine della messa, intorno alle ore 11,30, è partita la processione tra ali di fedeli che hanno preceduto e seguito l 'Quest'anno per la primavolta hanno partecipato le scolaresche con i lavori a tema realizzati nei giorni scorsi e portati in processione. Alcuni alunni hanno indossato anche i costumi tipici degli agricoltori portando le primizie raccolte e posate nelle ceste di vimini, come si faceva in passato. Nelle tradizioni popolari, lail linguaggio dialettale la connotava comecioè deglinguli"che adornavano i paliotti della processione. Per l'occasione una scolaresca ha portato al seguito un cartellone disegnato con la poesia dedicataOgni anno nel mese di Aprilesi venera la Madonna della Fonte, a noi gentile.I contadini i primi frutti del lavoro, le offronoe con baccelli di fave e piselli l'adornano.La terra produce i primi frutti primaverilirametti di mandorlo, melo, pesco fioriti.I devoti canosini accorrono festosi a questa ricorrenza,per rendere grazie all'annuale abbondanza .La processione ha avuto termine con il saluto e la benedizione alla comunità da parte diartefice della riproposizione della tradizione religiosa e civile dellanell'icona dellavenerata Patrona dei canosini.Riproduzione@riservata