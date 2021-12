Campagna vaccinale: La Puglia, con il 19% del target, ha superato la media nazionale

La Puglia, con il 19% del target, ha superato la media nazionale (18%) delle somministrazioni della dose booster a livello complessivo ed è superiore del 3% rispetto alla media italiana nelle fasce 40-69. La Puglia ha il 6% in più di copertura rispetto alla media nazionale per la fascia 12-19 anni con ciclo primario completo (1° e 2° dose).Continuano le somministrazioni negli hub e nei centri vaccinali, oltre che per i MMG e le farmacie, che non si sono fermate nemmeno nel giorno festivo dell'8 dicembre.ono 633.321 le vaccinazioni eseguite fino a oggi nella Asl Bt: 308.402 sono prime dosi, 277.805 sono seconde dosi e 48.114 sono terze dosi. Nei fine settimana dell'11 e del 12 e del 18 e 19 dicembre si terranno giornate di vaccinazione con prenotazione: soprattutto nei centri più piccoli non sarà possibile accedere a sportello. A Bisceglie per esempio sarà garantita la vaccinazione ai cittadini prenotati.