Cristina Saccinto, Antonio Fasanelli, Raffaello Tullo , Martina Salvatore
Cristina Saccinto, Antonio Fasanelli, Raffaello Tullo , Martina Salvatore
Scuola e Lavoro

 Buona la prima!Entusiasmo per  lo spettacolo "Algoritmo: lui e l'AI"

Nell'ambito di "Premia la Cultura" ospitata una rappresentanza di studenti dell'IISS "E.Fermi -L.Einaudi " di Canosa di Puglia

Canosa - sabato 10 gennaio 2026 23.11
Buona la prima! Positivo esordio dell'iniziativa "Premia la Cultura" nell'ambito della stagione teatrale 2025/2026 che stasera ha avuto luogo nel Teatro Comunale "Raffaele Lembo" di Canosa di Puglia, precedendo lo spettacolo "Algoritmo: lui e l'AI". Protagonisti i due attori pugliesi: Raffaello Tullo e Martina Salvatore che hanno incontrato una rappresentanza di studenti dell'IISS "E.Fermi -L.Einaudi " di Canosa di Puglia, accompagnati dalle professoresse Nunzia Lansisera e Tina Ventola. L'incontro è stato condotto dall'assessore alla cultura Cristina Saccinto che ha dialogato con i presenti, ringraziando Antonio Fasanelli, titolare del "Twins Ristoshow". che ha dato la possibilità agli studenti di confrontarsi e apprendere nuove conoscenze ed esperienze umane e teatrali. Un contribuito non indifferente all'iniziativa "Premia la Cultura" promossa dal Comune di Canosa di Puglia, in collaborazione con le eccellenze imprenditoriali del territorio, finalizzata alla crescita culturale dei più giovani per avvicinarli al teatro, la più antica delle arti. "Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso" Anche una famosa citazione del grande e indimenticato Gigi Proietti nel corso dell'incontro di approccio al teatro : un'arte che attraverso la finzione scenica (tutto è finto) rivela verità profonde e autentiche sull'esperienza umana (niente è falso). Al centro delle attenzioni le relazioni umane con l'intelligenza artificiale portate in scena con lo spettacolo "Algoritmo: lui e l'AI", attraverso un dialogo profondo e significativo sulle fragilità contemporanee. Tra ironia e narrazione lo spettacolo è un invito a riflettere su rischi e benefici dell'intelligenza artificiale, affrontando temi come il progresso, l'identità, la solitudine, il potere umanizzante della musica e "quella polvere che troppo spesso lasciamo che si depositi sui sogni" . La funzione del teatro è molto più immediata e per questo imprescindibile, per via dell'evidente coinvolgimento che si instaura tra spettatori e scena. "Il Teatro, la cultura – evidenzia l'assessore Cristina Saccinto - incontra l'interesse dei giovani, la società civile, il mondo dell'impresa e diventa orgoglio della nostra città". Istituzione, scuola e teatro in perfetta "interconnessione" per esplorare l'IA con intelligenza umana e consapevolezza anche attraverso lo spettacolo.
Foto a cura di Savino Mazzarella
Riproduzione@riservata
Canosa: "Premia la Cultura" Stagione teatrale 2025/2026Canosa: "Premia la Cultura" Stagione teatrale 2025/2026Canosa: "Premia la Cultura" Stagione teatrale 2025/2026Raffaello Tullo e Martina Salvatore
  • Premia la Cultura
  • Intelligenza Artificiale
Perquisizioni e sequestri della Polizia Postale per gli indagati del gruppo Facebook “Mia moglie”
10 gennaio 2026 Perquisizioni e sequestri della Polizia Postale per gli indagati del gruppo Facebook “Mia moglie”
Eccesso di velocità tra le infrazioni più correnti e pericolose
10 gennaio 2026 Eccesso di velocità tra le infrazioni più correnti e pericolose
Altri contenuti a tema
Intelligenza senza senso o il senso dell’Intelligenza Artificiale? Eventi e cultura Intelligenza senza senso o il senso dell’Intelligenza Artificiale? Il tema del X Convegno Internazionale delle Cattedre Scholas al quale partecipa anche l’Università di Foggia
Intelligenza Artificiale: Opportunità o Minaccia? Eventi e cultura Intelligenza Artificiale: Opportunità o Minaccia? A Molfetta, la conferenza di Roberto Nuzzo tra etica, tecnologia e futuro dell’uomo
Scienza, Intelligenza Artificiale e didattica: arriva la Winter School H²-DIA Scienza, Intelligenza Artificiale e didattica: arriva la Winter School H²-DIA Un’iniziativa di alta formazione del Learning Sciences Institute (LSi) dell’Università degli Studi di Foggia,
L’Intelligenza Artificiale a 360 gradi Eventi e cultura L’Intelligenza Artificiale a 360 gradi L’Università di Foggia lancia “AI in Uni”: la nuova serie podcast
Approvata la legge regionale su Open Innovation e Intelligenza Artificiale Politica Approvata la legge regionale su Open Innovation e Intelligenza Artificiale La dichiarazione del segretario regionale del PD Puglia Domenico De Santis
Entusiasmante “La Vedova Allegra” per "Premia la Cultura" Eventi e cultura Entusiasmante “La Vedova Allegra” per "Premia la Cultura" L'iniziativa dell'Amministrazione Comunale di Canosa per avvicinare i più giovani al teatro di qualità
Canosa: "Il meglio di Rimbamband" a  "Premia la Cultura"  Canosa: "Il meglio di Rimbamband" a  "Premia la Cultura"  Primo appuntamento nell'ambito della stagione teatrale 2024/2025 
L’intelligenza artificiale nel futuro dell’educazione L’intelligenza artificiale nel futuro dell’educazione A Foggia un workshop con Andrea Colamedici
Vivo apprezzamento per il tempestivo e coraggioso intervento dei Carabinieri e della Polizia di Stato
10 gennaio 2026 Vivo apprezzamento per il tempestivo e coraggioso intervento dei Carabinieri e della Polizia di Stato
Canosa-Novoli : per riprendere la retta via
10 gennaio 2026 Canosa-Novoli : per riprendere la retta via
Don Mimmo Basile Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi
9 gennaio 2026 Don Mimmo Basile Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi
La speranza di un "annus mirabilis " 
9 gennaio 2026 La speranza di un "annus mirabilis" 
Pronto soccorso sotto pressione, rafforzare sanità territoriale e uso appropriato dei servizi
9 gennaio 2026 Pronto soccorso sotto pressione, rafforzare sanità territoriale e uso appropriato dei servizi
L’inerzia dell’amministrazione Lodispoto che deve dimettersi
9 gennaio 2026 L’inerzia dell’amministrazione Lodispoto che deve dimettersi
L’inclusione si deve fare sempre
9 gennaio 2026 L’inclusione si deve fare sempre
Emergenza regionale per rischio da deficit idrico
9 gennaio 2026 Emergenza regionale per rischio da deficit idrico
© 2005-2026 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.