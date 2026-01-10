 Buona la prima!Entusiasmo per  lo spettacolo "Algoritmo: lui e l'AI"

Buona la prima! Positivo esordio dell'iniziativanell'ambito della stagione teatrale 2025/2026 che stasera ha avuto luogo neldi, precedendo lo spettacoloProtagonisti i due attori pugliesi:che hanno incontrato una rappresentanza di studenti dell'IISS "E.Fermi -L.Einaudi " di Canosa di Puglia, accompagnati dalle professoresse Nunzia Lansisera e Tina Ventola. L'incontro è stato condotto dall'assessore alla culturache ha dialogato con i presenti, ringraziandotitolare del "Twins Ristoshow". che ha dato la possibilità agli studenti di confrontarsi e apprendere nuove conoscenze ed esperienze umane e teatrali. Un contribuito non indifferente all'iniziativapromossa dal Comune di Canosa di Puglia, in collaborazione con le eccellenze imprenditoriali del territorio, finalizzata alla crescita culturale dei più giovani per avvicinarli al teatro, la più antica delle arti. "Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso" Anche una famosa citazione del grande e indimenticatonel corso dell'incontro di approccio al teatro : un'arte che attraverso la finzione scenica (tutto è finto) rivela verità profonde e autentiche sull'esperienza umana (niente è falso). Al centro delle attenzioni le relazioni umane con l'intelligenza artificiale portate in scena con lo spettacoloattraverso un dialogo profondo e significativo sulle fragilità contemporanee. Tra ironia e narrazione lo spettacolo è un invito a riflettere su rischi e benefici dell'intelligenza artificiale, affrontando temi come il progresso, l'identità, la solitudine, il potere umanizzante della musica e "quella polvere che troppo spesso lasciamo che si depositi sui sogni" . La funzione del teatro è molto più immediata e per questo imprescindibile, per via dell'evidente coinvolgimento che si instaura tra spettatori e scena. "Il Teatro, la cultura – evidenzia l'assessore- incontra l'interesse dei giovani, la società civile, il mondo dell'impresa e diventa orgoglio della nostra città". Istituzione, scuola e teatro in perfetta "interconnessione" per esplorare l'IA con intelligenza umana e consapevolezza anche attraverso lo spettacolo.Foto a cura diRiproduzione@riservata