Borghi lucani cercano visione, idee e talento

Dare nuova vita ai borghi della Basilicata attraverso visioni creative, sostenibili e radicate nel territorio: è questa la sfida lanciata da, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza, i comuni coinvolti e con il supporto del GAL Lucus. Il progetto prende forma attraverso duededicate alla rigenerazione di immobili pubblici sottoutilizzati e spazi urbani in quattro affascinanti borghi lucani. L'iniziativa è rivolta ad architetti, urbanisti, creativi, studenti e cittadini desiderosi di contribuire attivamente alla rinascita dei territori, proponendo idee capaci di trasformare edifici storici e luoghi dimenticati in spazi destinati all'accoglienza, alla cultura, alla socialità e alla creatività, generando valore per le comunità e nuove opportunità di sviluppo locale. Le due sezioni del Concorso prevedono: Recupero e valorizzazione di immobili pubblici dismessi o sottoutilizzati; Restyling urbano e creazione di nuovi attrattori nei centri storici. Tra i beni oggetto di intervento la Torre Angioina e l'Ex Convento Benedettino (oggi parzialmente sede municipale) di, l'Arco Gotico e l'antico stallo dei cavalli a, l'immobile Ex-ECA ae la Badia Benedettina di Santa Maria aIn palio un montepremi complessivo di 23.500 euro, oltre alla concreta possibilità di vedere le proposte selezionate inserite in un percorso di valorizzazione e progettazione partecipata. Scadenza per la presentazione dei progetti:Con questa iniziativa, Broxlab e l'Ordine degli Architetti di Potenza intendono promuovere una nuova cultura della rigenerazione, che unisce visione contemporanea, radici storiche e sostenibilità per dare nuovo impulso ai borghi della Basilicata, trasformandoli in modelli di innovazione diffusa.