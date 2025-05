Boom di presenze al "Primo Maggio a Loconia"

Boom di presenze alladelnella lunga no-stop di riflessione sul lavoro, sportmusica, convivialità e tanto divertimento. Tecnici e atleti di 4 associazioni sportive () hanno animato la mattinata nella borgata con sedute di allenamento e dimostrazioni agonistiche per promuovere la pratica sportiva per tutte le fasce d'età che offre numerosi benefici per la salute fisica e mentale. Non da meno le esibizioni musicali e canore di : Frank Ariemme alla tromba, Michele Di Stasi al sax, Massimiliano Pagano, May Day, White Noise, Dj Low, Eclipse, Band Paciolla, Episodio Filler; Vulpio, Power Trio, Impulse Theory con Sara Ruocco, Slowdrug. Mentre alla consolle si sono alternati: Dj Boccone; Rocco Time; Dj Massimin; Dj low; Onofrio dj; Dj Saab; Massimo Pepe; Il prof Dj Peper; Fede dj; Vincent fly; Michele Mennuni dj; Stefano Luisi; Andrea Fiore. Voice : Dott. White; Momo dj e ValterP .A margine dell'evento l'Amministrazione Comunale di Canosa, nella persone del Sindacoe degli Assessori, hanno ringraziato con un comunicato "tutti coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita della 2^ Edizione del Primo Maggio a Loconia". L'Assessore alla Culturaha commentato : "la giornata trascorsa a Loconia ha celebrato il diritto/dovere al lavoro come sancito dall'art.4 della Costituzione, il lavoro che dà dignità ad ogni cittadino oltre che dare i mezzi di sostentamento a famiglie ed individui, consentendo loro di contribuire allo sviluppo e benessere collettivo. La presenza di tanti operatori economici nella Borgata ha dato onore e concretezza allo spirito dell'organizzazione. I consumatori di prodotti tipici, agricoli, di trasformazione offerti in piazza Roma dagli operatori economici all'interno degli stand sono stati sì tanti giovani, ma anche tante famiglie con bimbi e tante coppie adulte che hanno potuto godere della buona musica e dell'aria pulita della campagna. Economia, svago, musica sono stati - conclude- gli ingredienti perfetti del buon esito bella giornata".I ringraziamenti estesi alla Pro Loco Canosa, "braccio destro dell'Amministrazione Comunale per l'encomiabile e prezioso lavoro profuso nell'organizzazione di questa manifestazione a conferma di come lavorare in sinergia possa produrre risultati importanti per il territorio. In quest'ottica, rientra il servizio di trasporto gratuito messo a disposizione dalla Pro Loco che ha contribuito notevolmente al successo dell'iniziativa rendendo più agevole e sicuro il raggiungimento della Borgata da giovani, famiglie e anziani." Seguono quelli alla direzione artistica die a tutti gli artisti che si sono esibiti "rendendo unica la giornata nella Borgata", come anche a tutti gli operatori economici ei i rappresentanti delle ditte sponsorizzatrici "che hanno accettato questa sfida unendo le proprie forze.", per la buona riuscita dell'evento. "Profonda gratitudine" alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale e alle associazioni di Protezione Civile OER, Noetaa e Gruppo Operativo Emergenza ODV di Minervino Murge che hanno garantito la sicurezza e l' incolumità duranteche ha bissato il successo dell'anno precedente.