Debora Ciliento
Debora Ciliento
Amministrazioni ed Enti

Bonus Trasporti per Studenti in Puglia: circa 20.000 domande per lo sconto del 50%

La dichiarazione dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento

Puglia - venerdì 12 settembre 2025 18.51
Sono circa 20.000 le domande pervenute in Puglia per il bonus trasporti, presentate dagli studenti della scuola secondaria di II grado (unitamente all'istanza libri di testo) e dagli studenti universitari (unitamente all'istanza borse di studio universitarie). Il bonus consiste in uno sconto del 50% sul costo dell'abbonamento ai trasporti pubblici per il periodo ottobre-maggio (8 mesi). "Questa misura è nata dall'ascolto attento degli studenti pendolari che hanno fatto diretta richiesta negli incontri che ho avuto con loro di una forma di agevolazione tariffaria, che conciliasse il diritto allo studio e il diritto alla mobilità – Ha commentato l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Ed è poi stata costruita grazie alla collaborazione tra Assessorato ai Trasporti e Assessorato all'Istruzione, in particolare le Sezioni TPL e Intermodalità e Istruzione e Università, con Arti, Adisu e le aziende del servizio TPL. Una collaborazione che sta continuando con un lavoro capillare di tutti, affinché il beneficio possa essere erogato e utilizzato entro ottobre senza intoppi. Ringrazio tutti per l'impegno profuso su una misura nata da una visione che si è rivelata vincente."

"Si tratta di un risultato importante che conferma quanto questa misura fosse attesa e necessaria per migliaia di famiglie pugliesi." Fa sapere l'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo, che aggiunge: "Rendere il trasporto pubblico più accessibile significa abbattere le barriere economiche che spesso pesano sul diritto allo studio e favorire una mobilità sostenibile dei nostri studenti. Come Regione Puglia continueremo a investire su politiche che sostengano concretamente i giovani nel loro percorso scolastico e formativo, perché garantire pari opportunità di accesso ai servizi è un impegno che consideriamo centrale."

Durante la fase di istanza, gli utenti hanno indicato il gestore e il percorso prescelto. È importante sottolineare che, in caso di discrepanza tra la tratta indicata nell'istanza e quella richiesta al momento dell'acquisto dell'abbonamento, lo sconto non potrà essere applicato. Al termine della valutazione delle domande e con l'approvazione della graduatoria, gli studenti riceveranno via e-mail la conferma di ammissione al beneficio, unitamente a un codice univoco da utilizzare per richiedere l'abbonamento scontato presso il gestore selezionato, oltre alle istruzioni per l'utilizzo del bonus. L'acquisto dell'abbonamento con agevolazione sarà possibile a partire dal 24 settembre. Per le modalità di acquisto dell'abbonamento scontato, si invita a fare riferimento all'azienda di trasporto prescelta, per conoscere le biglietterie fisiche abilitate all'applicazione dello sconto o le eventuali procedure per l'acquisto online. Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimenti è possibile trasmettere richiesta alla casella di posta elettronica info@studioinpuglia.regione.puglia.it
  • Regione Puglia
  • Assessore Ciliento
Gli alberi monumentali sono una testimonianza straordinaria
12 settembre 2025 Gli alberi monumentali sono una testimonianza straordinaria
Rallegrati Maria :Dal profeta Sofonia all’AVE MARIA dell’Annunciazione a Nazareth
12 settembre 2025 Rallegrati Maria :Dal profeta Sofonia all’AVE MARIA dell’Annunciazione a Nazareth
Altri contenuti a tema
Tutta la Puglia che c’è: la differenza si vede Tutta la Puglia che c’è: la differenza si vede La Regione Puglia alla 88esima Edizione della Fiera del Levante
Regione Puglia: nuova strategia contro la violenza di genere Regione Puglia: nuova strategia contro la violenza di genere Prevenzione, responsabilità e comunità al centro dell’azione pubblica
A Bari l’ultimo treno elettrico a doppio piano modello Rock del Regionale di Trenitalia A Bari l’ultimo treno elettrico a doppio piano modello Rock del Regionale di Trenitalia L'assessore Ciliento: “La flotta interamente rinnovata del Regionale di Trenitalia dimostra la volontà della Regione di investire in un TPL sicuro, efficiente e sostenibile”
Sanità : Puglia in crescita nei livelli di assistenza Notizie Sanità : Puglia in crescita nei livelli di assistenza L’assessore Piemontese: “Rafforzare servizi territoriali e personale sanitario”
Politica e decarbonizzazione a Taranto Le Pillole Politica e decarbonizzazione a Taranto Gli ultimi sviluppi e le azioni messe in atto dal Governo, dalla Regione, dalle Città di Taranto e Statte
Info Point turistici : proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione Turismo Info Point turistici : proposte progettuali finalizzate al potenziamento e alla qualificazione Pubblicato l’avviso 2025 della Regione Puglia per le selezioni
Servizi aggiuntivi su gomma linea Barletta-Spinazzola di Trenitalia Servizi aggiuntivi su gomma linea Barletta-Spinazzola di Trenitalia L’assessore Ciliento annuncia nuove corse a partire dal 22 settembre
Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici Puglia: Nuovo regolamento per le parrucche per pazienti oncologici La dichiarazione del presidente della Regione Michele Emiliano
Tutta la Puglia che c’è: la differenza si vede
12 settembre 2025 Tutta la Puglia che c’è: la differenza si vede
La digitalizzazione sia strumento al servizio della persona, non del profitto
12 settembre 2025 La digitalizzazione sia strumento al servizio della persona, non del profitto
Startup, digitale e AI al centro di tre giorni di sfide e incontri
11 settembre 2025 Startup, digitale e AI al centro di tre giorni di sfide e incontri
Regione Puglia: nuova strategia contro la violenza di genere
11 settembre 2025 Regione Puglia: nuova strategia contro la violenza di genere
L’Esercito alla Fiera del Levante
11 settembre 2025 L’Esercito alla Fiera del Levante
Branchi di cinghiali che divorano colture e frutti
11 settembre 2025 Branchi di cinghiali che divorano colture e frutti
Nuova misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno:“Carta Dedicata a te”
11 settembre 2025 Nuova misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno:“Carta Dedicata a te”
L'ortofrutta per combattere il sovrappeso e le patologie relative
11 settembre 2025 L'ortofrutta per combattere il sovrappeso e le patologie relative
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.