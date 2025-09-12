Amministrazioni ed Enti
Bonus Trasporti per Studenti in Puglia: circa 20.000 domande per lo sconto del 50%
La dichiarazione dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento
Puglia - venerdì 12 settembre 2025 18.51
Sono circa 20.000 le domande pervenute in Puglia per il bonus trasporti, presentate dagli studenti della scuola secondaria di II grado (unitamente all'istanza libri di testo) e dagli studenti universitari (unitamente all'istanza borse di studio universitarie). Il bonus consiste in uno sconto del 50% sul costo dell'abbonamento ai trasporti pubblici per il periodo ottobre-maggio (8 mesi). "Questa misura è nata dall'ascolto attento degli studenti pendolari che hanno fatto diretta richiesta negli incontri che ho avuto con loro di una forma di agevolazione tariffaria, che conciliasse il diritto allo studio e il diritto alla mobilità – Ha commentato l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Ed è poi stata costruita grazie alla collaborazione tra Assessorato ai Trasporti e Assessorato all'Istruzione, in particolare le Sezioni TPL e Intermodalità e Istruzione e Università, con Arti, Adisu e le aziende del servizio TPL. Una collaborazione che sta continuando con un lavoro capillare di tutti, affinché il beneficio possa essere erogato e utilizzato entro ottobre senza intoppi. Ringrazio tutti per l'impegno profuso su una misura nata da una visione che si è rivelata vincente."
"Si tratta di un risultato importante che conferma quanto questa misura fosse attesa e necessaria per migliaia di famiglie pugliesi." Fa sapere l'assessore regionale all'Istruzione, Sebastiano Leo, che aggiunge: "Rendere il trasporto pubblico più accessibile significa abbattere le barriere economiche che spesso pesano sul diritto allo studio e favorire una mobilità sostenibile dei nostri studenti. Come Regione Puglia continueremo a investire su politiche che sostengano concretamente i giovani nel loro percorso scolastico e formativo, perché garantire pari opportunità di accesso ai servizi è un impegno che consideriamo centrale."
Durante la fase di istanza, gli utenti hanno indicato il gestore e il percorso prescelto. È importante sottolineare che, in caso di discrepanza tra la tratta indicata nell'istanza e quella richiesta al momento dell'acquisto dell'abbonamento, lo sconto non potrà essere applicato. Al termine della valutazione delle domande e con l'approvazione della graduatoria, gli studenti riceveranno via e-mail la conferma di ammissione al beneficio, unitamente a un codice univoco da utilizzare per richiedere l'abbonamento scontato presso il gestore selezionato, oltre alle istruzioni per l'utilizzo del bonus. L'acquisto dell'abbonamento con agevolazione sarà possibile a partire dal 24 settembre. Per le modalità di acquisto dell'abbonamento scontato, si invita a fare riferimento all'azienda di trasporto prescelta, per conoscere le biglietterie fisiche abilitate all'applicazione dello sconto o le eventuali procedure per l'acquisto online. Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimenti è possibile trasmettere richiesta alla casella di posta elettronica info@studioinpuglia.regione.puglia.it
