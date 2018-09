Scoperto capannone di veicoli “cannibalizzati”

, ihanno tratto in arresto 4 persone in flagranza di reato. Trattasi di due uomini di Cerignola(FG), uno di nazionalità ucraina e l'altro marocchina, tutti ritenuti responsabili diL'operazione è scaturita nell'ambito di attività info-investigative rivolte al contrasto del fenomeno dei furti di mezzi pesanti. All'alba di ieri, i Carabinieri hanno fatto irruzione in un capannone, ubicato in via Corsica, sorprendendo le quattro persone intente nello smontaggio di un autocarro. I quattro hanno tentato la fuga cercando di scavalcare le mura di recinzione del capannone ma sono stati bloccati dai militari dell'Arma che li tenevano sotto controllo, da un po'di tempo. Dalla perquisizione in loco sono stati rinvenuti venti veicoli industriali di recentissima costruzione, alcuni dei quali in parte già cannibalizzati, tutti oggetto die altri veicoli di dubbia provenienza, sprovvisti di targhe. Sono stati inoltre scoperti e sottoposti a sequestro anche numerosi motori, tappezzerie, ruote ed altre componenti per veicoli commerciali. Tutto il materiale rinvenuto, del valore di 250mila euro circa, è stato sottoposto a sequestro, per i successivi accertamenti. I quattro arrestati, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Trani, in attesa di giudizio.