Biblioteche di Puglia: Storie che accolgono, ponti che uniscono. #withrefugees

Il 20 giugno 2025, in occasione della, appuntamento annuale istituito dalle Nazioni Unite per onorare la forza, il coraggio e la determinazione di milioni di persone costrette a fuggire dalle proprie case a causa di guerre, violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani, le Biblioteche del Sistema regionale dei servizi bibliotecari aderiscono con entusiasmo all'iniziativa. Larappresenta un'importante occasione per dimostrare concretamente la propria solidarietà ai rifugiati, promuovendo il messaggio. Le biblioteche, da sempre luoghi di incontro, scambio culturale e inclusione, si aprono alla comunità per sensibilizzare sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. Pertanto, a partire da lunedì 16 le biblioteche del Sistema regionale pubblicheranno l'immagine allegata sui loro canali social e siti insieme al significato che riveste la giornata. Le stesse biblioteche organizzeranno: mostre tematiche, letture di libri, bibliografie ecc. In questo modo le biblioteche pugliesi intendono collaborare alla costruzione di una società più consapevole e accogliente. Facendo propria la mission:Per la coordinatrice del Polo della Biblioteche di Puglia,"l'adesione delle biblioteche rappresenta ancora una volta come le biblioteche siano presidi di accoglienza e coesione sociale. Le Biblioteche del Polo Pug – Regione Puglia continuano a distinguersi per l'importante contributo che quotidianamente garantiscono alla crescita personale e culturale delle comunità di appartenenza". Per l'assessora regionale Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, legalità e antimafia sociale,"le Biblioteche, come luoghi di cultura, inclusione e scambio, hanno un ruolo fondamentale nel promuovere la comprensione e l'accoglienza. La loro stessa natura di spazi aperti a tutti e tutte permette la condivisione delle storie appartenenti a diverse culture. Pertanto, ritengo che ogni attività realizzata contribuirà a sensibilizzare la comunità e favorire l'integrazione della mostra comunità da sempre terra di accoglienza e solidarietà."