Benvenuti a Canosa: prospettive ed opportunità occupazionali del turismo

Giovedì 6 luglio, dalle ore 09:00 alle 15:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Canosa si terrà il secondo Job Day delI "Job Days" sono un ciclo di eventi di informazione e dibattito sulle tematiche occupazionali, organizzati nell'ambito del progettofinanziati dal bando regionale "Punti Cardinali".Il bando promuove attività finalizzate a dotare i cittadini delle conoscenze e delle abilità adeguate a prendere le giuste decisioni in ambito professionale e di carriera. Il secondo Job Day, dal titolo "Benvenuti a Canosa", riguarda le prospettive ed opportunità occupazionali del turismo, proprio nella città di Diomede. L'incoming turistico richiede competenze specifiche e figure professionali con competenze ben definite, per rispondere a una domanda di servizi sempre più qualificata. Una cittadinanza orientata alla professionalizzazione turistica è una delle condizioni necessarie per ridurre i dati preoccupanti sulla disoccupazione e per valorizzare e rendere economicamente sostenibile l'enorme patrimonio di ricchezza archeologica e storica della città. Per i saluti istituzionali, saranno presenti il Sindaco di Canosa di Puglia Vito Malcangio e l'Assessore alla Cultura, all'Istruzione, al Turismo e all'Archeologia Cristina Saccinto.Interverranno: Nica Mastronardi, Responsabile Servizio Formazione e Trasporti ARET Puglia Promozione; Angelo Fabio Attolico, Ufficio Cammini e Itinerari Culturali ARET Puglia Promozione; Andrea Pugliese, referente Fondazione Archeologica Canosina; Marina Lalli, Presidente Nazionale di FederTurismo - Grande Hotel delle Terme Margherita di Savoia; Giuseppe Iannone, Imprenditore del settore turistico. Modererà il dibattito la giornalista Alba di Palo: al termine della conferenza si terrà il Recruiting Lab, a cura di Giuseppe Iannone e il Laboratorio pratico sulla "travel experience", a cura di Nica Mastronardi e Angelo Fabio Attolico. Il Job Day è di libera partecipazione per tutta la cittadinanza.