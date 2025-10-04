Anchecome in tutte le piazze d'Italia, nella serata dello scorso 3 ottobre, si è gremita di gente per essere accanto al popolo palestinese, attraverso una protesta ferma e decisa contro quanto sta accadendo a Gaza. E' stata ribadita "la consapevolezza che ciò che accade in Palestina riguarda tutti noi: non solo come questione internazionale, ma come tema di umanità, dignità e convivenza tra i popoli." Bandiere della Pace per dire no al Genocidio del popolo palestinese. Molti i giovani che hanno presenziato dimostrando, come hanno fatto gli studenti di Canosa nella mattinata, che hanno una sensibilità e una voglia di partecipazione., "Dalle parte giusta della storia" tra gli striscioni esposti a Canosa che ha risposto all'appello degli attivisti della, dopo che l'esercito israeliano ha bloccato la missione umanitaria. In molti hanno aderito al grido die di fermare il massacro in atto a Gaza e in Palestina. Tutti uniti per difendere i valori della pace e bloccare ogni forma di violenza per salvare migliaia di vite.