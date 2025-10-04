Canosa per Gaza
Vita di città

Bandiere della Pace  per dire no al Genocidio del popolo palestinese

In molti in Piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia

Canosa - sabato 4 ottobre 2025 9.55
Anche Piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia, come in tutte le piazze d'Italia, nella serata dello scorso 3 ottobre, si è gremita di gente per essere accanto al popolo palestinese, attraverso una protesta ferma e decisa contro quanto sta accadendo a Gaza. E' stata ribadita "la consapevolezza che ciò che accade in Palestina riguarda tutti noi: non solo come questione internazionale, ma come tema di umanità, dignità e convivenza tra i popoli." Bandiere della Pace per dire no al Genocidio del popolo palestinese. Molti i giovani che hanno presenziato dimostrando, come hanno fatto gli studenti di Canosa nella mattinata, che hanno una sensibilità e una voglia di partecipazione. "Palestina libera", "Dalle parte giusta della storia" tra gli striscioni esposti a Canosa che ha risposto all'appello degli attivisti della Global Sumud Flotilla, dopo che l'esercito israeliano ha bloccato la missione umanitaria. In molti hanno aderito al grido di "Palestina libera" e di fermare il massacro in atto a Gaza e in Palestina. Tutti uniti per difendere i valori della pace e bloccare ogni forma di violenza per salvare migliaia di vite.
  • Canosa di Puglia
  • Pace
  • Gaza
