Bandiera Blu per Margherita e Zapponeta

"Il turismo non può che essere sostenibile, in modo da garantire un equilibrio tra fruizione e tutela del patrimonio ambientale. Bandiera Blu guida passo dopo passo i comuni costieri, a scegliere strategie di gestione sostenibile del proprio territorio, attraverso un percorso che giovi all'ambiente ed alla qualità della vita".

Anche quest'anno laleseguendo le procedure previste dal protocollo Uni-En Iso 9001-2008. Le località vengono prima selezionate da una giuria internazionale e poi da una nazionale. In questa fase si inserisce la collaborazione di altri enti: il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Cultura e del Turismo, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale(ISPRA). Iapplicati per l' assegnazione del prestigioso titolo dellealle spiagge e alle località marine sono ben 32 e vengono aggiornati periodicamente attraverso le continue sollecitazioni alle amministrazioni locali a stare sempre al passo,per migliorarsi di anno in anno prestando una attenta e particolare cura e salvaguardia dell'ambiente. Tra i parametri figuranosecondo regole più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale; il controllo delle acque reflue e della rete fognaria, la corretta gestione del territorio; la raccolta differenziata, la presenza di aree pedonali, di piste ciclabili, di arredo urbano curato, di aree verdi e di servizi come il personale addetto al salvamento, e dell'accessibilità per tutti. Il presidente diha dichiarato:In Italia, quest'anno sonocontro le 342 del 2017, appartenenti a 175 comuni, contro i 163 dell'anno scorso. Ladel prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu con ben 27 comuni, seguita dallacon 19 località come lo scorso anno e dalla lache migliora, toccando quota 18 con 3 nuovi ingressi rispetto al 2017.sono assegnateconnew entry nella provinciacosì distribuite: aPolignano a Mare (Cala San Vito , Cala Paura , San Giovanni , Cala Fetente , Ripagnola/ Coco Village) per la provincia di; 3 perFasano( Egnazia Case Bianche , Savelletri , Torre Canne),Ostuni (Creta Rossa, Lido Fontanelle, Pilone, Lido Morelli),Carovigno (Punta Penna Grossa/Torre Guaceto);Castellaneta Marina(Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina) e Marina di Ginosa;Melendugno (Roca , San Foca Nord/Centro/ Torre Specchia , Torre Sant' Andrea , Torre dell'Orso);Otranto (Alimini/Baia dei Turchi/Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo , Madonna dell'Altomare/Idro , Porto Badisco); Castro (La Sorgente, Zinzulusa);Salve (Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali)."Quest'anno tre nuove Bandiere Blu sventolano tra i mari di Puglia. È il segno diche su questo fronte non intende compiere passi indietro". Cosi il Presidente della Regione Pugliaha commentato la notizia dell'a tre nuove località pugliesi."Voglio complimentarmi – ha proseguito– con i Sindaci diper aver fatto raggiungere alle rispettive comunità e all'intera regione questo importante riconoscimento che, come sapete, premia non soltanto la qualità del nostro mare, ma anche la qualità dell'ambiente e dei servizi collegati al turismo balneare. E voglio far giungere anche alle altre undici Amministrazioni locali il mio apprezzamento per il lavoro svolto per mantenere tali riconoscimenti anche nel 2018., la splendida Polignano, unica Bandiera Blu in provincia di Bari, e poi Fasano, Ostuni e Carovigno nella provincia di Brindisi; Castellaneta e Ginosa nel tarantino e poi le marine di Melendugno, Otranto, Castro e Salve nel Salento.C'è ancora molta strada da fare. Il mare di Puglia – ha concluso– è tutto bello. Occorre però che tutte le Amministrazioni locali, insieme ai singoli cittadini, lavorino quotidianamente, ognuno per quello che gli compete, affinché si riesca a fare della bellezza dei nostri luoghi la chiave per riaprire il futuro".