Eventi e cultura

Bagno di folla per Lino Banfi a San Severo

Conferita la cittadinanza onoraria della Città

Puglia - sabato 3 gennaio 2026 10.33
Bagno di folla per Pasquale Zagaria in arte Lino Banfi che nella serata del 2 gennaio scorso ha ricevuto la cittadinanza onoraria della Città di San Severo nel corso della cerimonia tenutasi presso il Teatro Comunale "Giuseppe Verdi" alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Significativa la motivazione a firma del Sindaco di San Severo, professoressa Lidya Colangelo: """"Per la stima incondizionata che la popolazione di San Severo nutre nei confronti di Pasquale Zagaria in arte LINO BANFI, uno dei più noti attori della nostra terra, per la totale ammirazione nei confronti di un uomo che ha dedicato e sta dedicando la propria vita a far sorridere gli altri anche nei momenti più difficili e, ancora, per il suo impegno attivo in qualità di ambasciatore Unesco e Unicef. Lino Banfi ha sempre manifestato amore assoluto per il territorio di Puglia e della provincia di Foggia, ha messo in mostra per decenni la sua arte e le sue interpretazioni di qualità umane uniche, sempre finalizzate a mostrare il BELLO del nostro territorio, da precursore indiscusso di una grande stagione artistica della Puglia e di San Severo. Per avere, in tantissime pellicole, spettacoli televisivi, brani musicali, citato la nostra Città, favorendone la conoscenza in larghe fette della popolazione italiana, ben oltre i nostri confini; per le sue qualità di uomo buono, umile e mite, che, malgrado il successo ottenuto, non ha dimenticato i grandi valori umani con cui è cresciuto e la sua terra d'origine, sempre ben presente in tutti i suoi lavori artistici. Lino Banfi con la sua arte è esempio vivente per le nuove generazioni, lui che è entrato nel cuore di tutti. Per tali motivi la Città di San Severo gli riconosce la cittadinanza onoraria. La Città di San Severo è grata e riconoscente."""

Un riconoscimento "sentito e meritato", che suggella un legame profondo tra l'attore pugliese e la comunità della Città di San Severo. Il legame tra Banfi e San Severo affonda le radici nel passato: correva l'anno 1966 quando l'allora giovane attore partecipò ad uno spettacolo di varietà al Teatro Comunale "Giuseppe Verdi", che vedeva sul palco il compianto Domenico Modugno, altro gigante della canzone e cultura italiana. A ricordarlo una locandina d'epoca, custodita nell'archivio storico del teatro, che testimonia quella "serata magica" domenica 16 gennaio 1966, divenuta data "storica e memorabile". A distanza di 60 anni, Lino Banfi è tornato a San Severo non solo come artista amato, ma come "Cittadino Ufficiale" della Comunità di San Severo . L'amministrazione comunale, ha voluto rendere omaggio a una carriera straordinaria, a un uomo che ha sempre portato in alto il nome della Puglia con il suo inconfondibile stile, humour e le sue "lezioni" di vita.
