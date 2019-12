Bagno di folla per Giorgia Meloni

«Avevamo ragione nel dire che lo spazio scelto in Fiera del Levante non avrebbe contenuto l'entusiasmo che hanno mostrato i pugliesi nell'accogliereIn piazza San Ferdinando circa cinquemila persone hanno riempito il luogo storico della destra pugliese. Migliaia di persone hanno quindi raggiunto Bari, anche dalle province, in autobus, in treno e con mezzi propri. Un entusiasmo incontenibile che ci dice che stiamo lavorando bene e che cresciamo ogni giorno». E' il commento degli organizzatori dell'evento di ieri pomeriggio di Fratelli d'Italia sul temanel capoluogo pugliese ove era presente anche il vice-coordinatore regionalecon una numerosagiunta a Bari in pullman per incontrare«Ci vedremo nei prossimi giorni, penso, per fare un check definitivo e annunciare tutti insieme tutti i candidati delle elezioni regionali della prossima primavera, a partire da Calabria, poi Puglia e tutte le altre». E' quanto dichiarato dalla presidente di Fratelli d'Italia,in piazza San Ferdinando a Bari, parlando del candidato pugliese alle Regionali con i giornalisti. «Chiaramente, sarei onorata se la responsabilità di individuare il candidato» - ha detto - «fosse confermata per Fratelli d'Italia. Non ho fatto mistero che, se fosse confermato,che, secondo me,Ma anche egli non ha ancora offerto la propria disponibilità, tra l'altro ha un ruolo in Europa molto importante. Ovviamente aspettiamo di parlare con gli alleati e vedere tutto insieme se vengono confermate le cose che ci siamo detti in passato». - Ha concluso Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che dopo Lecce e Matera ha fatto tappa a Bari accolta tra gli applausi di oltre cinquemila persone.