AVIS: donazioni straordinarie di sangue

Ulteriori iniziative per celebrare il 55° anniversario di fondazione dell'saranno due le donazioni straordinarie previste per questo fine settimana organizzate dall'Avis di Canosa e riservate a potenziali donatori afferenti a gruppi di popolazione diverse fra loro. La prima donazione straordinaria sarà prevista perdallea bordo dell'mentre la seconda, è stata organizzata per domenica 22 aprile presso l'Unità di Raccolta Fissa sita al primo piano dell'ospedale diLa donazione straordinaria di giovedì pomeriggio, inserita a pieno titolo fra le attività degliin piazza Vittorio Veneto, si svolgerà a bordo della modernissima autoemoteca della ASL BT, dove l'equipe medica coordinata daldel SIT di Andria accoglierà prevalentemente gli agricoltori che solitamente si riuniscono in corso san Sabino e zone limitrofe e quanti avendo terminato i controlli gratuiti negli attrezzati ambulatori del Campus 3S e vorranno fare anche l'esperienza della donazione del sangue. Si consiglia a quanti si sottoporranno ai controlli e medici e alla donazione del sangue di consumare un pasto leggero.invece dalle ore 8,00 alle ore 11,00 circa l'Unità di Raccolta Fissa sita al primo piano dell'ospedale resterà aperta a quanti volessero donare il sangue e sono spesso impossibilitati a farlo durante i giorni feriali perché impegnati per motivi professionali o di studio. "Si invitano soprattutto i donatori periodici dell'Avis a cogliere l'opportunità di sottoporsi ai controlli medici gratuiti inseriti nella programmazione di Campus 3S" - ha sottolineato- presidente dell'Avis di Canosa, perché la cultura della prevenzione primaria e la consapevolezza del proprio benessere fisico sono segno di grande attenzione verso quanti hanno bisogno di sangue. Rivolgo, il mio ringraziamento ai responsabili di Campus 3S per averci coinvolto",- conclude il presidente- "tramite le referenti comunali Carmela Custode e Rosanna Tucci e al dott. Eugenio Peres, Direttore di Dipartimento della Medicina Trasfusionale della ASL BT per aver reso prontamente disponibile l'autoemoteca e l'equipe medica pur con pochissimo pre-avviso".