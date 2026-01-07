Assalto a portavalori sulla A14 tra Cerignola e Canosa

Ancora un assalto a portavalori accaduto nel primo pomeriggio odierno sulla Autostrada A14, tra Cerignola est il bivio per la A16 Napoli-Canosa di Puglia Secondo le prime fonti, all'altezza del km 595, nei pressi di Cerignola, nel corso dell'assalto sono stati incendiati tre veicoli. Per ostacolare l'arrivo delle forze dell'ordine, i malviventi hanno gettato sull'asfalto chiodi a tre punte. In loco, sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Il tratto compreso tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa è stato chiuso in entrambe le direzioni.In aggiornamento