Polizia di Stato
Polizia di Stato
Cronaca

Assalto a portavalori sulla A14 tra Cerignola e Canosa

Incendiati tre veicoli

Canosa - mercoledì 7 gennaio 2026 17.33
Ancora un assalto a portavalori accaduto nel primo pomeriggio odierno sulla Autostrada A14, tra Cerignola est il bivio per la A16 Napoli-Canosa di Puglia Secondo le prime fonti, all'altezza del km 595, nei pressi di Cerignola, nel corso dell'assalto sono stati incendiati tre veicoli. Per ostacolare l'arrivo delle forze dell'ordine, i malviventi hanno gettato sull'asfalto chiodi a tre punte. In loco, sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Il tratto compreso tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa è stato chiuso in entrambe le direzioni.
In aggiornamento
  • Autostrada
Si è insediato il nuovo Prefetto Flavia Anania
7 gennaio 2026 Si è insediato il nuovo Prefetto Flavia Anania
E' originario di Canosa, il giovane Matteo Leone trovato morto nella sua casa di Londra
7 gennaio 2026 E' originario di Canosa, il giovane Matteo Leone trovato morto nella sua casa di Londra
Altri contenuti a tema
Canosa: chiude il casello autostradale Amministrazioni ed Enti Canosa: chiude il casello autostradale Per  lavori di manutenzione al cavalcavia di svincolo n° 395
A/16 :Tentativo di assalto ad un tir A/16 :Tentativo di assalto ad un tir In corso le indagini della Polstrada
Canosa: chiude il casello autostradale Amministrazioni ed Enti Canosa: chiude il casello autostradale Per consentire attività di ispezione del cavalcavia
Canosa-Andria A14: casello chiuso per due notti Territorio Canosa-Andria A14: casello chiuso per due notti Gli itinerari alternativi
Una  crescente voglia di cultura, diffusa su tutto il territorio
7 gennaio 2026 Una  crescente voglia di cultura, diffusa su tutto il territorio
Ondata di maltempo con gravi danni nelle campagne
7 gennaio 2026 Ondata di maltempo con gravi danni nelle campagne
Si celebra la Giornata Nazionale della Bandiera
7 gennaio 2026 Si celebra la Giornata Nazionale della Bandiera
La ricerca pedagogica fuori dalle aule accademiche e dentro le comunità
7 gennaio 2026 La ricerca pedagogica fuori dalle aule accademiche e dentro le comunità
Il presidente Lodispoto deve dimettersi dalla Provincia
6 gennaio 2026 Il presidente Lodispoto deve dimettersi dalla Provincia
La magia delle "Christmas Carols " con i cori Calliope  e i Pueri Cantores
6 gennaio 2026 La magia delle "Christmas Carols" con i cori Calliope  e i Pueri Cantores
Gustando la “mesciske”, la carne di pecora dei pastori
6 gennaio 2026 Gustando la “mesciske”, la carne di pecora dei pastori
Allarme Pronto soccorso: un disastro annunciato
6 gennaio 2026 Allarme Pronto soccorso: un disastro annunciato
© 2005-2026 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.