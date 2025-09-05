Amministrazioni ed Enti
Assalti agli sportelli automatici: Postamat spenti di notte nelle province BAT e Foggia
Il provvedimento è di natura temporanea
BAT - venerdì 5 settembre 2025 17.31
E' stato reso noto che, sino a nuova comunicazione, gli ATM Postamat di undici uffici postali nel territorio delle province di Barletta Andria Trani e di Foggia resteranno spenti nelle ore notturne. La sospensione riguarderà gli uffici postali nei seguenti comuni: Trani, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli; Foggia, Cerignola (2), Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico. Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell'ultimo periodo registrati nelle zone interessate. Nei giorni feriali gli sportelli saranno dunque non operativi dalle ore 19.00 alle ore 8.30 del mattino successivo (il sabato dalle ore 12.00 fino alle 8.30 del lunedì). Si confida nella collaborazione da parte dei cittadini, con l'invito a recarsi presso gli sportelli esclusivamente negli orari indicati.