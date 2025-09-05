Assalti agli sportelli automatici: Postamat spenti di notte nelle province BAT e Foggia

E' stato reso noto che, sino a nuova comunicazione, gli. La sospensione riguarderà gli uffici postali nei seguenti comuni:Foggia, Cerignola (2), Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico. Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell'ultimo periodo registrati nelle zone interessate. Nei giorni feriali gli sportelli saranno dunque non operativi dalle ore 19.00 alle ore 8.30 del mattino successivo (il sabato dalle ore 12.00 fino alle 8.30 del lunedì). Si confida nella collaborazione da parte dei cittadini, con l'invito a recarsi presso gli sportelli esclusivamente negli orari indicati.