ASL BT: Potenziato il Dipartimento di Prevenzione nelle attività di monitoraggio e controllo

Con l'obiettivo di coniugare la tutela della salute pubblica con il rispetto dell'ambiente, attraverso servizi come l'igiene e sanità pubblica (SISP), la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPESAL) e l'igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), è stato potenziato il Dipartimento di Prevenzione nelle attività di monitoraggio e controllo. A seguito, infatti, dell'accordo operativo tra l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Puglia, relativamente al, l'Asl Bt ha investito poco più di 1 milione di euro per il rinnovo di automezzi, apparecchiature digitali, arredi e strumentario chirurgico vario in dotazione al Dipartimento di Prevenzione per potenziarne le attività. Nel complesso, oltre a strumentazioni digitali di vario tipo, l'Asl Bt ha acquistato 5 droni, 11 auto elettriche, 2 misuratori campi elettromagnetici, 4 auto ibride e 8 colonnine per la ricarica elettrica a copertura di tutto il territorio dell'Asl Bt. "Il rinnovo della flotta di autovetture - spiega il Commissario straordinario Asl Bt- è utile per la mobilità degli operatori sul territorio, per svolgere sopralluoghi e per interventi specifici e di routine. A ciò si aggiungono le apparecchiature digitali e la strumentazione specifica relativa all'utilizzo dei droni per il rilevamento di agenti inquinanti o per il controllo di impianti specifici. Risulta fondamentale, quindi, ridurre i tempi di intervento ed aumentare la capacità di copertura del territorio da parte del personale attraverso l'uso di apparecchiature tecnologicamente avanzate, rispondendo anche a nuove esigenze. Ringrazio per il lavoro effettuato, puntuale secondo i tempi richiesti dal Piano, i responsabili aziendali dell'attuazione del programma".