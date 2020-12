Asl Bt : donazione organi e tessuti nel 2020

"La donazione degli organi e dei tessuti nella Asl Bt è una bella realtà che cresce sempre di più grazie a una organizzazione sempre più attenta su tutto il territorio": CosìDirettore Generale della Asl Bt, riassume il 2020 delle donazioni. Nel corso di quest'anno, anche su questo tema fortemente segnato dal coronavirus e dalle conseguenze della pandemia, sono state eseguiteA fronte di una media nazionale di opposizioni alle donazioni del 30 per cento circa, e di una media regionale di circa il 50 per cento,. "Quest'anno per la prima volta è stata eseguita una donazione multiorgano all'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie - continua- segno questo tangibile di come una corretta organizzazione dei servizi può fare la differenza e portare innovazione".Nel corso del 2020 si sono registrati numeri importanti anche sulladall'inizio dell'anno ad oggi sono state prelevate 112 cornee (98 ad Andria, 8 a Barletta, 4 a Bisceglie e 4 presso l'hospice di Minervino). Questi numeri portano la Bat fra le più operative della regione Puglia in tema di donazioni e potrebbero. "Nel corso degli ultimi mesi - aggiunge il- abbiamo anche sottoscritto due importanti protocolli di intesa con gli hospice di Minervino e di Bisceglie per avviare il prelievo di cornee e su questo siamo già operativi"."I numeri registrati sul tema della donazione nel corso del 2020 sono il segno tangibile di una cultura della donazione sempre più ampia e radicata in una terra che sa essere molto generosa - dice- e per questo il mio pensiero va innanzitutto a tutti coloro che hanno donato e alle loro famiglie capaci di amore nei confronti della vita che continua. Ma questi importanti risultati sono sicuramente anche il segno di un lavoro portato avanti con passione e dedizione da tanti operatori sanitari.e quello di tutti coloro che oggi possono continuare a vivere grazia a un "si". Con l'augurio che l'amore per la vita possa continuare a crescere e possa diventare patrimonio comune".