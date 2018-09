Asili Nido: graduatoria per l'anno educativo 2018/2019

Si informano i nuclei familiari che hanno presentato domanda di accesso alper l'che, con determinazione dirigenziale n. 989 del 30/08/2018, è stata approvata la relativa graduatoria dei beneficiari ammessi al Servizio. L'Ufficio sta provvedendo a dare notizia degli esiti agli interessati, nel mentre i richiedenti possono prendere conoscenza della propria ammissione/esclusione e/o dell'eventuale inserimento in lista d'attesa, nonché ogni altra informazione a riguardo, rivolgendosi presso lodelsito in via G. Bovio n. 3, nei seguenti giorni e orari:Sabino D'Aulisa