Carabinieri
Carabinieri
Cronaca

Arrestato un 19enne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale

Dai Carabinieri durante un inseguimento in agro di Canosa

Canosa - giovedì 13 novembre 2025 14.06
Nella notte di qualche giorno fa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Andria hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne di Barletta, già noto alle Forze dell'Ordine, per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il Pubblico Ministero della Procura di Trani ha immediatamente disposto che l'arrestato fosse custodito nel carcere di Trani. Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari di Trani ha poi convalidato l'arresto. Il Tribunale ha, altresì, disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Durante un ordinario servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione dei furti ai danni di aziende e attività commerciali, i Carabinieri della Stazione di Minervino Murge avevano, infatti, notato, nei pressi dell'Ospedale cittadino, un'utilitaria con a bordo tre individui incappucciati; All'alt imposto dai militari, il conducente ha invece accelerato bruscamente, dandosi alla fuga a forte velocità e tentando, con manovre pericolose, di colpire il veicolo d'istituto.
Ne è nato un inseguimento lungo la S.P. 230 in direzione Andria. I militari, nel frattempo, hanno allertato la Centrale Operativa di Trani comunicando la targa del veicolo, poi risultato rubato a Milano. Diverse pattuglie si sono unite all'inseguimento, cercando di bloccare l'auto rubata che, con manovre spericolate, ha più volte tentato di speronare i mezzi dell'Arma, mettendo in grave pericolo l'incolumità dei militari e degli altri utenti della strada.
Durante la fuga, gli occupanti del veicolo hanno anche lanciato numerosi oggetti contro l'auto dei Carabinieri, nel tentativo di danneggiarla e ostacolare l'inseguimento, procedendo a zig-zag sull'intera carreggiata e costringendo gli automobilisti che sopraggiungevano in senso opposto a fermarsi ai margini della strada per evitare impatti frontali.
Giunti all'altezza della SP 231, in agro di Canosa di Puglia, l'auto in fuga ha terminato la corsa contro un muretto a secco. Due dei tre occupanti sono riusciti a fuggire a piedi, mentre il conducente è stato prontamente bloccato dai Carabinieri.
All'interno del veicolo, i militari hanno rinvenuto diversi strumenti da scasso — tra cui chiavi adulterine e un piede di porco — tutto sottoposto a sequestro.
Le indagini proseguono per identificare i due complici datisi alla fuga.

È importante sottolineare che l'eventuale responsabilità del soggetto dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo, fino ad allora, la presunzione di non colpevolezza.
  • carabinieri
Intelligenza senza senso o il senso dell’Intelligenza Artificiale?
13 novembre 2025 Intelligenza senza senso o il senso dell’Intelligenza Artificiale?
Puglia: Fari accesi sulla strategia ‘al ribasso’ dei prezzi dell’olio
12 novembre 2025 Puglia: Fari accesi sulla strategia ‘al ribasso’ dei prezzi dell’olio
Altri contenuti a tema
Arrestato un uomo per truffa ai danni di un’anziana Arrestato un uomo per truffa ai danni di un’anziana Decisiva la prontezza della vittima nel contattare il 112
Carabinieri per un giorno Eventi e cultura Carabinieri per un giorno Le iniziative del Comando Provinciale Barletta Andria Trani per la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”
Controlli straordinari dei Carabinieri nelle aree rurali della provincia di Barletta Andria Trani Controlli straordinari dei Carabinieri nelle aree rurali della provincia di Barletta Andria Trani Tra gli obiettivi quello di contrastare i reati predatori e le diverse forme di illegalità che interessano le zone più isolate,
I Carabinieri alla 15ª Edizione della “TRANINCORSA 2025” Eventi e cultura I Carabinieri alla 15ª Edizione della “TRANINCORSA 2025” Con uno stand informativo nella suggestiva zona di Colonna del lungomare di Trani
Arrestato 80enne per spaccio di sostanze stupefacenti Arrestato 80enne per spaccio di sostanze stupefacenti I Carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva una dose
I nonni : custodi di valori, tradizioni e guide preziose per le nuove generazioni Eventi e cultura I nonni : custodi di valori, tradizioni e guide preziose per le nuove generazioni Un augurio speciale dai CARABINIERI della BAT
L’usura un fenomeno fin troppo sottaciuto, sottostimato e sottovalutato L’usura un fenomeno fin troppo sottaciuto, sottostimato e sottovalutato L'intervento dell’attivista sindacale Savino Montaruli, Presidente UNIBAT
L’Arma dei Carabinieri contro l’usura nella provincia BAT L’Arma dei Carabinieri contro l’usura nella provincia BAT Un arresto, risultati concreti e una promessa di vicinanza
CIN–CI–LÀ incanta la platea del  Lembo
12 novembre 2025 CIN–CI–LÀ incanta la platea del  Lembo
Nel ricordo di Alessandro CARRISI, Soldato di Pace
12 novembre 2025 Nel ricordo di Alessandro CARRISI, Soldato di Pace
La Corriera di Natale: "Inchiostro di Puglia " ricongiunge le famiglie pugliesi
11 novembre 2025 La Corriera di Natale: "Inchiostro di Puglia" ricongiunge le famiglie pugliesi
Buona la prima! Al TG1 il Corteo storico   "Translatio Corporis Sancti Sabini "
11 novembre 2025 Buona la prima! Al TG1 il Corteo storico  "Translatio Corporis Sancti Sabini"
Primo posto per  Cinzia Sinesi al Premio Nazionale di Poesia "Patrizio Graziani "
11 novembre 2025 Primo posto per  Cinzia Sinesi al Premio Nazionale di Poesia "Patrizio Graziani"
Canosa: Sanzioni per contrastare il conferimento errato dei rifiuti
11 novembre 2025 Canosa: Sanzioni per contrastare il conferimento errato dei rifiuti
Nuova sede dei Vigili del Fuoco della BAT: "Bene aggiudicazione ma il traguardo è la costruzione "
11 novembre 2025 Nuova sede dei Vigili del Fuoco della BAT: "Bene aggiudicazione ma il traguardo è la costruzione"
A San Martino ogni mosto diventa vino
11 novembre 2025 A San Martino ogni mosto diventa vino
© 2005-2025 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.