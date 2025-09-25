Architetture: l’arte di costruire, tornano le Giornate Europee del Patrimonio (GEP)

Performance teatrali, laboratori, concerti, visite guidate a tema, aperture straordinarie e convegni: è un cartellone di grande interesse quello in programma nei luoghi della cultura statali della Puglia il prossimo weekend in occasione dellepensato per promuovere il ricco e variegato paesaggio architettonico pugliese. Quest'anno il tema dell'evento, frutto dell'azione congiunta del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea, è "Architetture: l'arte di costruire". La due giorni prevede l'apertura straordinaria serale sabato 27 settembre, con biglietto d'ingresso al costo eccezionale di 1 Euro (eccetto le gratuità previste per legge) e numerosi appuntamenti diurni, sia sabato 27 che domenica 28, inclusi nel biglietto di ingresso al costo ordinario. Di seguito il programma dettagliato:Alsabato 27 settembre dalle ore 18.00 alle 21:00 e domenica 28 settembre dalle ore 10.00 alle 14:00 visite guidate tematiche che intrecciano reperti e architetture ipogee. I corredi funerari provenienti dagli ipogei Varrese e Vico San Martino, custoditi nelle sale del museo, saranno raccontati insieme alle strutture degli ipogei, straordinari esempi di architettura sotterranea. Le visite guidate, gratuite, saranno curate dal personale del museo e partiranno ogni mezzora per un numero massimo di 25 persone.sabato 27 settembre alle 20:00 ospiterà il concerto "Cinema Mon Amour" a cura dell'European Jazz, nell'ambito degli eventi dell'European Jazz Conference, realizzati in collaborazione con Puglia Culture. Il brillante Serena Grittani Quartet con Bruno Montrone al piano, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria reinterpreta le colonne sonore più amate della storia del cinema al ritmo travolgente dello swing. Domenica 28 alle 10:00, alle 11:00 e alle 12:00 il personale del Castello accompagnerà i visitatori in un suggestivo percorso dal tema: "Un'architettura di difesa: il Castello Svevo di Bari".Allasabato 27 settembre alle 20.00 conferenza a cura del dott. Francesco Lofano, funzionario storico dell'arte della DRMN Puglia; alle 21.15 spazio a "Palazzo Sylos-Calò e al rinascimento bitontino", itinerario di approfondimento tematico a cura dei Servizi educativi della Galleria, dedicato alla sede della Galleria Nazionale. Domenica 28 settembre alle 11.00 appuntamento con "Come si costruisce una città: Palazzo Sylos-Calò. Dalla stampa 3D ai mattoncini, conosciamo e costruiamo la città", laboratorio didattico interattivo di educazione museale per bambini (età 7-13 anni) e famiglie, a cura dei Servizi educativi della Galleria, che illustrerà la storia del prestigioso Palazzo Sylos–Calò, con un'esplorazione del centro antico di Bitonto tramite uno speciale modello in stampa 3d e un finale dedicato ai propri luoghi del cuore; sempre alle 11.00 visita guidata alla collezione permanente del museo per il pubblico degli adulti.Alsabato 27 settembre alle 20.30 visita guidata tematica a cura dell'arch. Giuseppe Caldarola che si soffermerà in particolare sulle origini della collezione e sulle dinamiche che hanno portato alla nascita della casa-museo Jatta, un modello museografico che ebbe ampia diffusione nel XIX secolo.: sabato 27 settembre alle 17.00 spettacolo teatrale per famiglie dal titolo "Cappuccetto bambina impertinente", animato da attori e pupazzi della compagnia teatrale "Molino d'Arte". Domenica 28 settembre alle 10.30 il Museo ospiterà il prof. Giuseppe Pupillo (Archivio Biblioteca Museo Civico ABMC - Comune di Altamura) e la prof.ssa Angela Cicirelli, (Antropologa dell'Università del Salento) per approfondire il tema della devozione micaelica ad Altamura, tra luoghi e riti della tradizione storica e popolare. Al Museo archeologico nazionale e Castello di Gioia del Colle sabato 27 settembre alle 20.15 e alle 21.30 visite guidate del Castello Normanno Svevo di Gioia del Colle, con particolare attenzione agli aspetti ed elementi architettonici del Castello. Si bissa con le visite guidate anche domenica 28 settembre alle 11.00 e alle 17.00.sabato 27 settembre dalle 20.00 alle 23.00 il direttore del Parco, dott. Savino Gallo e la prof.ssa Paola Palmentola dell'Università di Bari accompagneranno i visitatori in una passeggiata notturna alla luce delle torce, attraverso i resti dell'antica Thuriae, per scoprire le tecniche costruttive e le modalità abitative degli antichi Peucezi. Domenica 28 settembre dalle 15.45 alle 19.45 il maestro trullaro Donato Lorusso racconterà e in seguito metterà in pratica le tecniche di costruzione a secco. È previsto inoltre un ulteriore laboratorio durante il quale i più piccoli potranno realizzare mattoni in terra cruda, sperimentando così il metodo costruttivo più diffuso per la realizzazione degli edifici peucezi testimoniati nel Parco di Monte Sannace.Alsabato 27 settembre alle 20:00 visita guidata tematica con approfondimenti sull'architettura ad Egnazia, a partire dalle capanne dell'Età del Bronzo, fino alle basiliche dell'Egnazia cristiana e il castrum bizantino. Domenica 28 settembre alle 10.30 il personale del Museo condurrà i visitatori attraverso la città e i suoi monumenti, fino a raggiungere l'acropoli, dove, anche con l'ausilio dei nuovi visori per la realtà aumentata, sarà possibile conoscere l'evoluzione architettonica di questa area nel tempo, con particolare riferimento a due edifici: il Tempio di Venere e il Castrum bizantino.appuntamento sabato 27 settembre alle 19.00 con "Lo strano caso del Dottor Rock e del Signor Stone": presentazione a cura di Giacomo Eramo e Luigi Spalluto, seguita da un laboratorio itinerante all'interno del Castello, condotto da Giacomo Eramo e Giovanna. Domenica 28 settembre dalle 10:00 alle 14:00 spazio a "Percorsi inediti": il pubblico potrà visitare in via eccezionale gli ambienti del primo piano normalmente non accessibili. Il Castello Svevo di Trani sabato 27 settembre dalle 20.00 alle 21.30 (ogni mezz'ora) e domenica 28 settembre dalle 10 alle 12.30 (ogni mezz'ora) propone visite accompagnate dal titolo "Orizzonti medievali, Trani e il Castello dall'alto", una passeggiata sulle coperture del Castello per vedere il profilo della città e il panorama circostante. La visita sarà condotta dal personale MIC in servizio nel sito per gruppi di massimo 15 persone alla volta. (NB: In caso di condizioni meteo avverse la visita non sarà effettuata).All'sabato 27 settembre alle 9.00 convegno dal titolo "Il Parco archeologico ed il Parco fluviale dell'Ofanto: è l'ora della valorizzazione", evento organizzato in collaborazione con il Consorzio Pro Ofanto, la Scuola archeologica italiana di Cartagine, l'Università degli Studi della Basilicata e l'Università degli Studi di Foggia. Alle 19.00 è prevista una visita guidata al Parco archeologico della collina della Cittadella, con focus sul complesso palinsesto cronologico costruttivo e l'importante tema del reimpiego di elementi costruttivi e decorativi all'interno dell'abitato cannense. Domenica 28 settembre alle 11.00 visita guidata al Parco archeologico della collina della Cittadella, con focus sul complesso palinsesto cronologico dell'insediamento e le numerose tecniche costruttiveIlsabato 27 settembre, alle ore 21.00 presenterà "Architetture armoniche", in collaborazione con il Comune e la banda della Città di Manfredonia, diretta dal direttore e concertatore M° Giovanni Esposto. Il concerto vedrà la partecipazione del soprano Imma Riccardi e del tenore Andrea Nenna, con brani tratti da celebri opere del repertorio sinfonico e del melodramma italiano ed europeo.Ilsarà straordinariamente aperto sabato 27 settembre dalle 19.30 alle 22.30. Domenica 28 settembre alle ore 17.00 l'associazione ArcheoSipontum APS propone una visita agli scavi archeologici condotta dai giovani archeologi e studenti dell'Università di Bari e di Foggia, dedicata proprio all'arte del costruire e ricostruire. Grazie alle ultime scoperte, i visitatori potranno esplorare una porzione dell'abitato medievale, osservando come attraverso muri, lacune e ricostruzioni emergano le diverse fasi storiche del sito. In particolare, sarà possibile vedere come alcune "zone vuote" nelle murature testimonino la ripresa della vita urbana a Manfredonia dopo l'abbandono della città: un dialogo visibile sia in loco sia nel tessuto urbano di Manfredonia stessa.Alsabato 27 settembre alle ore 20.30, 21.30, 22.30 visita guidata per famiglie, dedicata alla scoperta della collezione. Il percorso offrirà una panoramica generale sul patrimonio conservato nel museo, con un approfondimento sulle antefisse e le decorazioni degli edifici dauni, elementi architettonici in terracotta che univano funzione costruttiva e valore simbolico. Attraverso l'osservazione diretta e il confronto con altri contesti, i visitatori potranno scoprire come questi manufatti decorassero e proteggessero gli edifici antichi, restituendo l'immagine di una comunità capace di trasformare la necessità di costruire in linguaggio artistico. Domenica 28 settembre alle 18.00 laboratorio didattico per bambini, tra i 6 e i 10 anni: l'attività prevede una prima fase introduttiva dedicata alla presentazione della collezione archeologica del Museo, con particolare attenzione alla funzione delle antefisse: dall'analisi delle forme alla scoperta dei soggetti raffigurati. Nella seconda parte del laboratorio, i partecipanti saranno guidati alla scoperta delle forme dell'abitare nell'antichità e attraverso l'impiego di cartoncini, texture e supporti grafici, saranno coinvolti in un'esperienza pratica di ricomposizione e rielaborazione creativa degli elementi principali di un'abitazione in età daunia.Aldomenica 28 settembre alle 10:30, 11:30 e 12:30 visite guidate dedicate a illustrare l'opera di Giangiacomo dell'Acaya, barone locale e architetto del Re di Napoli, autore alla metà del XVI secolo della grande ristrutturazione del Castello Carlo V di Lecce, trasformato in fortezza rinascimentale. Insieme al racconto della costruzione del Castello sarà possibile visitare i modelli architettonici dell'Anfiteatro e del Teatro, monumenti della Lecce romana.Alsabato 27 settembre alle 20.00 e alle 21.00 e domenica 28 settembre alle 10.00 e alle 12.00 spazio a visite guidate "I costruttori del Castello di Copertino: segni e tracce di lavoro e bellezza". Le visite ripercorreranno le fasi costruttive del castello e accompagneranno il pubblico alla scoperta delle sorprendenti tracce lasciate dai costruttori. Dai riti di iniziazione ai momenti di svago, dai taccuini all'intaglio delle pietre, il visitatore potrà cogliere tutti gli aspetti più interessanti della grande costruzione del Castello di Copertino, opera magistrale di architettura fortificata rinascimentale.A Castel del Monte appuntamento sabato 27 settembre dalle 18.45 alle 21.45 con "Lo strano caso del Dottor Rock e del Signor Stone": presentazione a cura di Giacomo Eramo e Luigi Spalluto, seguita da un laboratorio itinerante all'interno del Castello, condotto da Giacomo Eramo e Giovanna. Domenica 28 settembre dalle 10:00 alle 14:00, spazio a "Percorsi inediti": il pubblico potrà visitare in via eccezionale gli ambienti del primo piano normalmente non accessibili.«L'architettura, tema quest'anno delle GEP è la storia della nostra terra che mette in connessione le generazioni, preserva la memoria e ispira il futuro - commenta il delegato, architetto– È proprio questo lo spirito che anima il ricco calendario di eventi nei Musei, Castelli e Parchi archeologici: iniziative di qualità pensate per favorire la partecipazione della comunità e valorizzare il patrimonio straordinario che questi luoghi conservano e raccontano». Nell'ultimo weekend di settembre, lo sfaccettato racconto del territorio pugliese sarà affidato oltre che ai luoghi d'arte afferenti alla, anche ai luoghi della cultura non statali, promotori di un altrettanto vivace manifesto di proposte culturali, tutte consultabili nel dettaglio sulle pagine dedicate sul sito web del Ministero della Cultura.