AQP: “Allarme. Rischio privatizzazione. Appello a Fitto ed Emiliano  per trovare un giusto accordo sul futuro di AQP”

"Ci sentiamo di lanciare, e con essa la fine del servizio idrico pubblico.. L'impugnazione della legge regionale davanti la Corte Costituzionale ha posto l'AIP in una posizione attendista nel valutare l'affidamento in house ad AQP e nello stesso tempo ha disorientato i Comuni pugliesi nelle scelte da fare in attesa del giudizio della Corte. I tempi entro i quali la Corte Costituzionale assume le proprie decisioni sono inconciliabili con i tempi entro i quali l'AIP deve assumere le proprie decisioni in vista della fine della concessione di AQP, fissata al 31-12-2025. Occorre ora agire in fretta per stanare ogni equivoco e pretesto, questo èOccorre trovare un giusto accordo per modificare la legge regionale e consentire ai Comuni di diventare azionisti di AQP e all'AIP di sciogliere le riserve circa l'affidamento in house ad AQP. Scelte attendiste possono solo compromettere il futuro di AQP. Una cosa sul piano politico deve essere chiara: il nostro obiettivo di gestione pubblica del servizio idrico integrato è una priorità non trattabile." E' la dichiarazione congiunta rilasciata dai consiglieri regionali