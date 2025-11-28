Apprezzamento per il quotidiano impegno profuso dagli uomini e donne della Capitaneria di porto di Barletta

Nella mattinata di venerdì 28 novembre, il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, il, si è recato in visita alla Capitaneria di Porto di Barletta per portare il proprio saluto istituzionale a tutto il personale. Accompagnato dal Capo del Compartimento Marittimo di Barletta - Capitano di Fregata Valerio Massimo ACANFORA - il Contrammiraglio DE CAROLIS, ha espresso la sua personale vicinanza agli uomini e donne della Capitaneria di porto di Barletta e il proprio sentito apprezzamento per il quotidiano impegno profuso e per i lusinghieri risultati ottenuti, testimoniati dalle numerose attestazioni di stima che provengono dalle Istituzioni locali e dall'utenza marittima e portuale. Nel corso della mattinata, Il Direttore Marittimo e il Comandante della Capitaneria di porto di Barletta, si sono successivamente recati dal Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani, S.E. Dott.ssa, alla presenza anche del Sindaco della Città di Barletta Dott.e dei rappresentanti della Questura e dei Comandi Provinciali della BAT, nella cui circostanza è stata rinnovata la sinergica collaborazione istituzionale nei molteplici ambiti di interesse comuni, condividendo linee di indirizzo future, in un territorio, quale quello della Provincia di Barletta-Andria-Trani, caratterizzato da importanti potenzialità e prospettive di sviluppo. La giornata è proseguita con un incontro presso la Procura della Repubblica di Trani, in cui Il Contrammiraglio DE CAROLIS ed il Sig. Procuratore Dott.I, condividevano i brillanti risultati delle complesse operazioni di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura di Trani e le comuni linee d'azione a tutela e beneficio della legalità e della collettività.